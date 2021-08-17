Çeşme Belediye Oran hasada kadıldı, üreticiye alım garantisi sözü verdi

17 Ağustos 2021 Salı, 16:17

Çeşme’nin meşhur kokulu, susuz kavunun eşsiz lezzetini yeniden sofralara taşıyarak, tüm ülkeye, hatta dünyaya hatırlatmayı hedeflediklerini söyleyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Çeşme kavunu yeniden sahnede” dedi. Oran, Belediyesi olarak yerli kavunları üreticiden alacaklarını söyledi..

Sakız ve Kaçeli Koyunu, Karakılçık buğdayı ve Sakız Enginarı’nın ardından üreticileri desteklemek için yerli kavunları Çeşme Belediyesi’ne ait ‘Çeştur’ şirketi aracılığıyla alarak tesislerde kullanılacağını belirten Oran, kavun hasadında üreticilerle bir araya geldi.

Ata tohumlarından üretilen kavunların hasadına katılan Oran, “Çeşme’de kurduğumuz Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüzle, bizim tüm üreticilerimizi hem dikim hem de yetiştirmede ve daha sonra da ürünlerini vatandaşa ulaştırmada Çeşme Belediyesi olarak çalışmalarımız devam ediyor. Ata tohumundan yetişen Çeşme kavunlarını belediye şirketimiz Çeştur aracılığıyla alımlarına başladık. Böylece hem üreticimize destek olacak, hem de Çeşme’nin meşhur kokulu, Ata tohumu susuz kavunumuzun eşsiz lezzetini tüm ülkemize hatırlatacağız” dedi.