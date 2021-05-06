Çevreciler, Kanadalı şirkete '1,5 milyon doları' sordu

06 Mayıs 2021 Perşembe, 15:10

Alamos Gold, 28 Nisan’da '2021 Yılı İlk Çeyreği' raporunu kamuoyuna açıkladı. Tüm dünyadaki madencilik faaliyetleri ile ilgili verilerin bulunduğu raporda Türkiye ve Kirazlı Altın Madeni Projesi ile ilgili bölümde dikkat çekici detaylar ortaya çıktı.

Şirketin söz konusu raporunda, ''250 milyon doların üzerindeki yatırıma ve madeninin inşa ve işletmesi için gereken tüm izinleri almış olmasına rağmen ruhsatının yenilenmemesinin haksız ve adaletsiz olduğunu ve bu durumun Hollanda, Türkiye İkili Ticaret Anlaşması’na aykırı olduğunu, bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti’ni 1 milyar dolar tutarında tazminat ödemesi talebi ile Uluslararası Tahkim Kurulu’na götüreceğini'' belirtti.

'250 MİLYON DOLAR HARCAMA'

Alamos Gold şirketi, ''Türkiye’de 2010 yılından bu yana 250 milyon dolar harcama yaptığını, bunun 20 milyon dolarının ruhsat harcı, orman izinleri vb. için hükumete ödediğini, halkla ilişkiler ve sosyal girişimler için ise bugüne kadar toplam 25 milyon dolar ödeme yaptığını, 2021 ilk çeyreğinde de yatırımı sürdürmeye, hükumete, halka ve halkla ilişkilere ise 1,5 milyon dolar ödediğini'' iddia etti.

'1,5 MİLYON DOLARI NEREYE HARCADI?'

Alamos Gold şirketinin Türkiye'yi borçlu ilan ettiğini belirten Kazdağları Ekoloji Platformu, ''2021 yılı ilk üç ayında ruhsatı olmayan ve tüm faaliyetleri durmuş olan şirket, iddia ettiği 1.5 milyon doları nereye harcadı? Kamunun yapması gereken, ama kendilerinin yaptığını söyledikleri, çöp konteynır temini, cami duvarı yapımı, yol, çeşme, köy sosyal tesisi gibi işler için 1,5 milyon dolar harcadığını söylemektedir. Harcandığı iddia edilen bu para şirketin madencilik faaliyetlerinin yaratacağı yıkımı gizlemek içindir. Tüm bunlar 1,5 milyon dolar eder mi?'' diye sordu.