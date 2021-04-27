Pakdemirli: Kazdağları'ndaki saha bakanlığımıza devredildi

27 Nisan 2021 Salı, 16:36

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Kazdağları'ndaki gelişmelere ilişkin yönelttiği sorulara yanıt geldi. Bakanlık, Öztunç'un, ruhsat ve izne ilişkin sorusuna, "Orman izni, yenilenmiş ruhsat ile birlikte süre uzatımı için müracaatta bulunulmaması nedeniyle 10 Kasım 2020 tarihinde iptal edilmiştir" yanıtını verdi.

Binlerce ağacın kesildiği alanda rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü bilgisi verilirken, Bakanlığın, ağaç dikimi seferberliği kapsamında maden sahalarının rehabilitasyonu ve yeniden ormana dönüştürülmesi çalışmalarında yer aldığı belirtildi.

Öztunç'un 'sahanın devrine' ilişkin yönelttiği soruya ise Bakanlık, "Saha geri teslim alınarak Bakanlığımız tasarrufuna geçmiştir" yanıtını verdi.