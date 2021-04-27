Pakdemirli: Kazdağları'ndaki saha bakanlığımıza devredildi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'ın altın madeni için binlerce ağacın kesildiği Kazdağları'ndaki gelişmelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine, söz konusu sahasının bakanlığa devredildiği, ruhsatın ise müracaatta bulunulmaması nedeniyle 10 Kasım 2020'de iptal edildiği cevabı verildi.
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Kazdağları'ndaki gelişmelere ilişkin yönelttiği sorulara yanıt geldi. Bakanlık, Öztunç'un, ruhsat ve izne ilişkin sorusuna, "Orman izni, yenilenmiş ruhsat ile birlikte süre uzatımı için müracaatta bulunulmaması nedeniyle 10 Kasım 2020 tarihinde iptal edilmiştir" yanıtını verdi.
Binlerce ağacın kesildiği alanda rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü bilgisi verilirken, Bakanlığın, ağaç dikimi seferberliği kapsamında maden sahalarının rehabilitasyonu ve yeniden ormana dönüştürülmesi çalışmalarında yer aldığı belirtildi.
Öztunç'un 'sahanın devrine' ilişkin yönelttiği soruya ise Bakanlık, "Saha geri teslim alınarak Bakanlığımız tasarrufuna geçmiştir" yanıtını verdi.
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