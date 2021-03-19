Çevrim içi yayın platformlarının abone sayısı bir milyarı geçti
Amerikan Sinema Filmleri Derneği'nin (Motion Picture Association) yayımladığı yeni veriler küresel yayın platformlarına abone olanların sayısının resmi olarak bir milyarı geçtiğini gösteriyor.
Özellikle Covid-19 pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla Mart 2020'den itibaren belirli aralıklarla uygulanan tecritlerin evde geçirilen süreyi ciddi biçimde uzatması dijital platformlara rağbeti önemli ölçüde artırdı. Bunda sinema ve tiyatroların önlemler kapsamında kapalı tutulmasının da payı büyük.
Ancak veriler dijital içerik tüketimine daha geniş bir ilginin olduğunu gösteriyor. Geçen iki yılda Warner Bros. ve Disney gibi önemli şirketler de dijital yayın yarışına dahil olmuştu. Bu tür hamleler de abone sayılarında ciddi artışları beraberinde getirmişti.
Birkaç yıl öncesine kadar piyasada nispeten daha az aktör vardı. Hulu ve Amazon gibi platformlar da kendi izleyici gruplarını yavaş yavaş oluştursa da dünya genelinde Netflix'in mutlak hakimiyeti sürüyordu. Fakat yeni aktörlerin dahil olması bu hakimiyetin kısa sürede sarsılabileceğine işaret ediyor.
Yeni aktörler arasında Peacock, Disney+, HBO Max ve Paramount+ gibi yeni platformlar yer alıyor. The Wrap'in bildirdiğine göre Amerikan Sinema Filmleri Derneği'nin her yıl hazırladığı rapor küresel dijital yayın üyeliklerinin bir milyarın üzerinde olduğunu gösteriyor. Raporda ayrıca dünya çapında binlerce sinema salonunun kapanmak zorunda kalması nedeniyle 2020'deki gişe gelirlerinin yüzde 73 düşüşle 12 milyar dolara gerilediği belirtildi.
Ancak sinema salonlarının kapanması gişe gelirlerini düşürse de dijital yayın platformlarının hızla yayılması sektörün toplam gelirinin o kadar etkilenmediğine işaret ediyor.
Bu dengenin pandemi sonrasında da devam edeceği ve platformların sektör içindeki baskınlığının kalıcı olacağı tahmin ediliyor.
Bununla birlikte Screen Rant'in belirttiğine göre maddi kaynaklar ve abonelikler bu eğilimin artmasındaki nedenlerden yalnızca ikisi. Netflix üst üste ikinci yıl Oscar Ödülleri'ne diğer tüm stüdyolardan daha fazla adaylıkla girecek. Netflix yapımlarının bu yıl toplam 35 adaylığı var.
Sinema ve dizi sektöründeki en büyük şirketlerin yanı sıra farklı ülkelerdeki yerel aktörlerin de piyasaya dahil olduğu veya olmaya hazırlandığı düşünüldüğünde eğilimin devam edeceği söylenebilir.
Kaynak: Independent Türkçe
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