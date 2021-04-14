Ceylan Ertem isyan etti: 1 sene daha bu şekilde yaşayamam
Şarkıcı Ceylan Ertem pandemi döneminde bir müzisyen olarak yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, "1 sene daha bu şekilde yaşayamam. Maddi manevi büyük yara aldık" dedi.
Her geçen gün koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ederken yeni kısıtlama açıklamaları ile yurttaşların içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları büyümeye devam ediyor.
Salgında getirilen kısıtlamalardan en fazla etkilenen kesimlerden biri de kapanan eğlence yerlerindeki müzisyenler oldu.
Pandemi nedeniyle 1 senedir ekonomik ve psikoloji olarak sıkıntı yaşayan pek çok müzisyen sahne alamadıkları için farklı sektörlerde de iş arayışına girdi.
Pek çok sanatçı sosyal medya üzerinden yaşadığı sıkıntılara ilişkin sesleri duyurmaya çalışırken aynı zamanda hükümet tarafından yapılan kısıtlama açıklamalarına da tepki gösteriyor.
Bir müzisyen, bir emekçi olarak 1 sene daha bu şekilde yaşayamam.— ceylan ertem (@ceylan_peace) April 13, 2021
Başkalarının yanlışları sebebiyle hem manevi olarak hem de maddi olarak büyük yara almış durumdayız.
Gerçekten yeter artık!
"BAŞKALARININ YANLIŞLARI SEBEBİYLE..."
Ertem ise, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Bir müzisyen, bir emekçi olarak 1 sene daha bu şekilde yaşayamam. Başkalarının yanlışları sebebiyle hem manevi olarak hem de maddi olarak büyük yara almış durumdayız. Gerçekten yeter artık!" ifadelerini kullandı.
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