Cezayir'de "Hirak" hareketinden 18 mahkuma cumhurbaşkanlığı affı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 08:37

Cezayir Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Bağımsızlık Günü'nün 59. yıldönümü münasebetiyle gösterilerde haklarında cezai takip davası açılan ve cezaevinde bulunanlara ilişkin af kararının bakanlığa bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda adli makamların bugünden başlayarak Hirak mensubu 18 kişinin serbest bırakılması sürecine başlandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, 18 Şubat'ta erken seçime gitmek için parlamentonun alt kanadını feshettiğini açıklamış, akabinde Hirak hareketinin öncü isimlerinden onlarca kişi için af kararı vermişti.