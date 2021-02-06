Chloé Zhao, bilimkurgu western türünde 'Dracula' filmi çekecek

06 Şubat 2021 Cumartesi, 09:10

FilmLoverss’ın aktardığı habere göre bu yıl Marvel Sinematik Evreni’nde geçecek “The Eternals” ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan, kısa bir süre önce “Nomadland” ile Altın Küre’ye aday olan Chloé Zhao, Universal çatısı altında hazırlanacak “Dracula” filmini yazıp yönetecek.

Chloé Zhao’nun aynı zamanda yapımcılığını da üstleneceği bu “Dracula” uyarlaması, fütüristik bir evrende geçecek ve bilimkurgu ile western türlerini harmanlayacak. Filmin konusuyla ilgili detaylar şu an için gizli tutuluyor.

Vampirlere karşı özel bir ilgi duyduğunu söyleyen Zhao’nun, bilimkurgu ve western gibi iki farklı türü nasıl bir araya getireceği merak konusu. “The Rider” ve “Nomadland” filmleriyle övgü toplayan Chloé Zhao, daha çok hem filmlerde hem de dizilerde pek çok kez gördüğümüz bu ikonik karakterin hikâyesine yeni, bir o kadar da ilginç bir yorum getirecek gibi gözüküyor.

Filmin gösterim tarihi henüz belirsizliğini koruyor.