Chloé Zhao, bilimkurgu western türünde 'Dracula' filmi çekecek
“Nomadland” ile Altın Küre’ye aday olan Chloé Zhao, Universal çatısı altında hazırlanacak bilimkurgu western türündeki “Dracula” filmini yazıp yönetecek.
FilmLoverss’ın aktardığı habere göre bu yıl Marvel Sinematik Evreni’nde geçecek “The Eternals” ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan, kısa bir süre önce “Nomadland” ile Altın Küre’ye aday olan Chloé Zhao, Universal çatısı altında hazırlanacak “Dracula” filmini yazıp yönetecek.
Chloé Zhao’nun aynı zamanda yapımcılığını da üstleneceği bu “Dracula” uyarlaması, fütüristik bir evrende geçecek ve bilimkurgu ile western türlerini harmanlayacak. Filmin konusuyla ilgili detaylar şu an için gizli tutuluyor.
Vampirlere karşı özel bir ilgi duyduğunu söyleyen Zhao’nun, bilimkurgu ve western gibi iki farklı türü nasıl bir araya getireceği merak konusu. “The Rider” ve “Nomadland” filmleriyle övgü toplayan Chloé Zhao, daha çok hem filmlerde hem de dizilerde pek çok kez gördüğümüz bu ikonik karakterin hikâyesine yeni, bir o kadar da ilginç bir yorum getirecek gibi gözüküyor.
Filmin gösterim tarihi henüz belirsizliğini koruyor.
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'istifa' yanıtı
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Bilal Erdoğan ortaklıktan ayrıldı
- Gerçekleşen kehanetleri içeren bir mektup ortaya çıktı
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- Komünist belediye kâr etti
- Bulu'ya bu kez sayılarla sırtlarını döndüler
- İçişleri el koymuştu, dosya Danıştay'dan da döndü!
- Göbeklitepe yakınlarında metal blok bulundu
- Numan Kurtulmuş'tan o fotoğraf hakkında açıklama
Video Haberler
- Kaan ve Öztürk'ün ailelerine taziye ziyareti
- Polisten ‘Barışçıl eylem mi’ sorusu
- Boğaziçi için polis korna çalan araçlara ceza kesti
- Ankara'da Boğaziçi eylemine polis müdahalesi
- Beyoğlu’nda balkondan düşen kadını çanak anten kurtardı
- İstanbul'un göbeğinde film gibi soygun!
- Taksiyle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı
- Yolcu otobüsünde 23 cins yavru köpek ele geçirildi
- İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
- FSM Köprüsü mor ve turuncu ile ışıklandırıldı
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'istifa' yanıtı
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Bilal Erdoğan ortaklıktan ayrıldı
- Gerçekleşen kehanetleri içeren bir mektup ortaya çıktı
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- Komünist belediye kâr etti
- Bulu'ya bu kez sayılarla sırtlarını döndüler
- İçişleri el koymuştu, dosya Danıştay'dan da döndü!
- Göbeklitepe yakınlarında metal blok bulundu
- Numan Kurtulmuş'tan o fotoğraf hakkında açıklama