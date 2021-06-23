CHP 2 yıl sonra tekrar İstanbul’da çıkarma yaptı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 16:28

23 Haziran'ın ikinci yıl dönümünde “2 Yıl Sonra Aynı Yerde” mottosu ile CHP’nin Genel Başkan Yardımcıları, PM üyeleri, Milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, 81 İl Başkanı, il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları ve belediye başkan adayları, kadın ve gençlik kolları başkanları-yönetimleri ve meclis üyeleri, önceki dönem parti yöneticileri ve partililer 2 yıl önce oy istedikleri bölgelerde saha çalışmaları yapılarak yurttaşlarla buluştu.

“CHP HER ZAMAN ALANDA”

Çalışmalar kapsamında CHP Genel başkan yardımcısı Veli Ağbaba, Fatih’te CHP Fatih ilçe başkanı Soner Özimer, CHP Hatay milletvekili İsmet Tokdemir, CHP Ankara il başkanı Ali Hikmet akıllı, CHP PM üyesi Umut Akdoğan ve partililerle bir araya geldi. Ağbaba ve beraberindeki heyet CHP Fatih ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıda yapacakları saha çalışmalarına ilişkin görüşerek, 2 sene önceki seçim sürecini konuştu. Toplantının ardından konuşan Soner Özimer örgüte seslenerek “23 Haziran sadece bizim değil örgütünde çok önem verdiği bir çalışma. Genel başkanımızın selamını ileterek ikinci yüzyıla çağrı beyannamesini anlatacağız. İBB’nin fatihteki çalışmalarını anlatacaksınız. Fatih’te seçim kazanmanın önemini anlatacağız. İstanbul sözleşmesini anlatmayı unutmayacağız” dedi.

Hikmet Akıllı da “Gurur verici bir olayın yıldönümündeyiz. Ben seçim koordinasyonunda görev almıştım seçim günü. İnşallah bu başarıyı iktidarla taçlandıracağız” dedi. İsmet Tokdemir ise “ burada ciddi bir gayret verdik. İstanbul çok güzel oldu Türkiye’nin çok güzel olacağına eminim” dedi.

Umut Akdoğan da “Seçimi kazandık ve 2 yıl oldu. Birçok ilde rüştünüzü ispat ettik. Tekrar aynı ilçelerde toplanıyoruz bu bizim için çok önemli. Tüm karalama kampanyalarına yanıt verdiğimizi düşünüyorum. CHP her zaman alanda” diye konuştu.

Veli Ağbaba da “Yurttaşlarımızın değerleri yolsuzluk yapmamaktır, liyakati korumaktır. CHP geldiğinde sosyal yardımların kesileceğiyle tehdit ettiler. Pandemi sürecinde AKP’nin yapmış olduğu sosyal yardımdan en az 5 kat daha fazla yardımda bulunduk. AKP’nin çalışanlarının altında bizim vergilerimizle makam araçları ve şoförleri var. Onların rahatsızlıklarının nedeni bu. Biz CHP olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbul en güzel ilimiz. İstanbula ihanet edilmemesi gerekiyor” dedi

“İSTANBUL GİBİ TÜRKİYE’Yİ DE KAZANACAĞIZ”

“Bu ülkedeki en büyük terörist fakirin fukaranın rıskını cebine atanlardır” diyen Ağbaba “İstanbul’u görüyorsunuz. mafyanın sözlerini yalanlayan kimse yok. Binali yıldırımın oğlu Venezuela’ya maske götürdü dediler götürmemiş. Yalanlayan var mı? Peki Sezgin Baran Korkmaz’ı yalanlayan var mı? Bize her şekilde yanıt veren Erdoğan neden sessiz kalıyor? Türkiye bugün bir mafya organizasyondur. Eski Türkiye’de ar vardı namus vardı. Eski iletişim başkanı 5 yerden maaş almazdı. Mafyanın başlı sarayda oturuyor” diye konuştu. 11 maaş aldığı iddia edilen Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın “huzur hakkı” aldığı yönündeki yanıtlarına da tepki gösteren Ağbaba “Utanmıyor. Maaş almıyor o adam para alıyor. Eski Türkiye yeni Türkiye diyorlar ya. Türkiye’yi sizler mahvediyorsunuz” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da eleştiren Ağbaba “Bir adam suçlu mu değil mi diye anlamak için soyluyla fotoğrafı var mı diye bakacaksın. Varsa suçludur. Bu ülkeye zarar verenlerin Suçişleri bakanı soyluyla fotoğrafı var. Yol bozulur yapılır ama ahlak bozulursa toparlanmaz. Biz namuslu insanlarla bir arada çalışacağız. Tarihi bir sorumluluğumuz var. Bize her türkü saldırı yapacaklar ama biz bu ittifakı geliştireceğiz. İstanbulu nasıl aldıysan Türkiye’yi de alacağız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Ağbaba ve beraberindeki heyet esnafları ziyaret etti. Ağbaba esnafım sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini sundu. İlçeli bir yurttaş “ gelin artık başa gelin” diyerek isyan etti. Bir esnaf da pandemiden dolayı işlerinin kesildiğini söyleyerek “ kazanmıyoruz. Turist gelmiyor. Kiramızı ödeyemeyecek durumdayız” dedi. Bir kafede karşılaştığı yurttaş ise Ağbaba’ya “ Ekonomiden şikayetçiyiz geçinemiyoruz. 2 evim vardı birini satıyorum. geçinemiyorum. Böyle bir soygun görmedim böyle bir Türkiye görmedim” dedi. Ağbaba iktidar olduklarında tüm sorunları çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Parkta oturan bir grup yurttaş da Ağbaba’yı yanlarına çağırarak sorunlarını anlattı. Yurttaşlar “Başkanım çok mücadele ediyorsunuz ama ne zaman kurtulacağız? Şehirden dışarı çıkamıyoruz. Çay alacak paramız kalmadı. Emekliyiz. Biz arkanızdayız artık iktidar olun “ dedi. Ağbaba da “bu çete düzeninden çok çalışarak kurtulacağız. Genel başkanımızın çok selamı var. Kurtulacağız. Umutsuzluk yok” diye konuştu.

Tesettürlü bir kadın yurttaş da CHP’nin başörtüye karşı görüşlerini dinlemek istediğini söyleyerek “ başörtülü yurttaşlara da sahip çıkın. Sahip çıkmazsanız kaybedersiniz” dedi. Ağbaba ise “ imamoğlu başa gelince tesettürlü arkadaşları işten çıkaracağını söyledi. Oldu mu böyle bir şey? Hepimiz kardeşiz. İnsan odaklı çalışıyoruz” diye yanıt verdi. Saha çalışmalarının ardından cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Veli Ağbaba “sokak iktidar değişikliği istiyor. Hükümetin görmezden geldiği mafya ve öete işbirliğinin yansımalarını görüyoruz. Türkiye’nin en büyük ihtiyacı yargının çalışması. İstanbul seçimi bekliyor. İki yıl öncesine göre burada çok daha fazla İmamoğlu’na ve Kılıçdaroğlu’na ilgi var. Büyük bir memnuniyet var. İnşallah bize karşı beklentilerini boşa çıkarmayız. İstnabulu alıp davrandığımız gibi Türkiye’yi de kazanırız”ifadelerini kullandı.

“ESNAF KAN AĞLIYOR”

CHP Kadıköy İlçe örgütü de, bölge esnafı ile buluşarak sorunlarını dinledi. CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Mardin CHP İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan, eski vekil Kadir Gökmen Öğüt, Belediye Başkanı Şerdıl Dara Odabaşı’nın da katıldığı etkinlikte konuşan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, “İstanbul’un demokratik biçimde yönetilmeye başlanmasının üzerinden 2 yıl geçti. Bugün burada esnafımızla bir araya gelerek onların sıkıntılarını dinlemek istedik. AKP iktidarı ne yazık ki şu pandemi döneminde esnafa gereken desteği sağlayamadı, esnaf kan ağlıyor, eğlence sektörüne karşı takınılan tavır, insanların yaşam tercihlerine müdahaledir. CHP olarak konuyu gündemde tutacağız ve esnafımızın hakkını sonuna kadar savunacağız” dedi.

“BİZİM İŞİMİZ TÜRKİYE”

Esenler'deki saha çalışmasına katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise ilk önce partisinin Esenler İlçe Başkanlığında partililerle kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde, CHP'nin 100 yıllık birikimiyle tarımla esnafla işçilerle ilgili bütün projelerinin hazır olduğunu belirterek, "Bizim derdimiz AKP değil, bizim işimiz Türkiye. Biz Türkiye'yi ayrıştırmadan, biz birlik ve beraberlik içerisinde güçlü, bütün dünya tarafından itibarlı bir Türkiye'yi ne kadar zaman içerisinde tekrar inşa edebiliriz, bunu tartışıyoruz, bunu konuşuyoruz. Bunun için kadrolarımız var, bunun için yetişmiş insanlarımız, inançlı örgütümüz var." dedi.

Konuşmanın ardından Özkoç, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay ve partililer, Atışalanı Caddesi'nden başlayarak Esenler'deki esnafı ziyaret etti. Öte yandan Büyükçekmece'de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Beykoz'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Pendik'te CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Ümraniye'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Kağıthane'de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu saha çalışması yaptı. Chp Bakırköy ilçe örgütü de Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu önderliğimde bir araya gelerek belediye ve parti çakışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundular.