CHP Balıkesir Milletvekili: AKP kongresi sonrası Balıkesir’de pandemi hızlandı

23 Şubat 2021 Salı, 13:47

Balıkesir’de koronavirüs vakaları artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı tabloya göre son hafta Balıkesir’de 1.214 yeni vakaya rastlandı. Bu haliyle riskli alana dönüşen Balıkesir’deki tabloyu yorumlayan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin “vaka sayısının yükselmesindeki temel sebep toplu etkinlikler. Örneğin, AKP Balıkesir’de kongre yaptı. Esnafa gelince dükkanları kapattıranlar, kafeleri mağdur edenler, lokantaları iflasa sürükleyenler kendilerine gelince kendi deyimleriyle lebaleb kongre yaptılar.” ifadelerini kullandı.

"KULUÇKA SÜRESİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDE ÖNEMLİ BİR YÜKSELİŞ YAŞANDIĞI ORTADA"



CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in açıklaması şöyle:

"Alınan bütün tedbirlere rağmen, koronavirüs vaka sayıları bir türlü kontrol altına alınamadı. Balıkesir’imizde sevindirici sonuçlar alıyorduk. Ama vakalarda birden patlama yaşandı. Örneğin geçtiğimiz hafta 1.214 yeni vakaya rastlandı. 100 bin kişide ise 92.40 rakamına ulaşıldı ki İstanbul’da bile bu rakam 100 bin kişide 68.23. Bu durum Balıkesir’de vatandaşlarımızın sağlığını tehdit ediyor. Virüsün kuluçka süresini düşündüğümüzde AKP’nin Balıkesir kongresi sonrası salgında önemli bir yükseliş yaşandığı ortada.

Partilerinin genel başkanı kendi canını düşünüp stratejik iller dışındaki kongrelere sinevizyonla bağlanıyor. Ama kendi üyelerini dahi tıka basa dolu salonlarda topluyorlar. Birçok ilde olduğu gibi Balıkesir’de de durum aynı. AKP’nin kongre yaptığı bütün illerde vaka artışları yaşanıyor. Sonra valiler tedbiri elden bırakmayalım diye uyarı üzerine uyarı yayınlıyor. Valilerin eli kolu bağlanmış bir şekilde. Baktığınızda bir siyasi parti kongresi. Ama engellemeye kalksa, Cumhurbaşkanı’nı engellemiş olacak. Dolayısıyla insanların hasta olmasını göze alıyorlar.

AKP adeta paralel bir evrende yaşıyor. Sokakta yaşanan drama karşı kör olmuşlar. Esnafa gelince dükkanları kapattıranlar, kafeleri mağdur edenler, lokantaları, kuaförleri iflasa sürükleyenler, kendileri söz konusu olunca hiçbir kurala uymuyorlar. Bunun sonucunu bütün Balıkesir ödüyor.

BALIKESİR ESNAFI ÖFKELİ

Balıkesir’de esnaf öfkeli. Normalleşme beklerken, artan vakalar yüzünden yeni tedbirlerle karşı karşıya kalan esnaf kepenk kapatıyor. Esnaf borcunu düşünüyor. Yurttaşlar ise ağır geçim sıkıntısı çekiyor. 18 yıl sonunda AKP’nin kurduğu düzende kendilerinden başka hiçbir şeyin önemli olmadığı ortaya çıktı. İnsanlar AKP’nin gerçek yüzünü görüyor. Meclis kürsüsünden de söylemiştik. Türkiye’de iki tane TBB var. Biri Türkiye Barolar Birliği, diğeri Türkiye Bankalar Birliği. Bu ikisi birbiriyle ne kadar alakalıysa, AKP’nin de adalet ve kalkınmayla alakası o kadar."

SAKARYA, BURDUR, ARDAHAN, BALIKESİR... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 15-21 Şubat haftasına ait corona virüsü vaka sayılarını paylaştıPaylaşılan haritaya göre, her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul’da 60.19’dan 68.23’e yükseldi. Haftalık vaka sayısı Samsun’da 171.29’dan 202.94’e, Ordu’da 194.42’den 228.40’a, Giresun’da 184.34’ten 217.51’e, Tokat’ta 118.52’den 149.20’ye yükseldi. Her 100 bin kişide vaka sayıları Tekirdağ'da 55.37'den 74.65'e, Bilecik’te 35.41’den 45.72’ye, Bolu'da 44.96'dan 75.60'a, Aksaray 92.01'den 108.27'ye, Adıyaman'da ise 100.55'ten 120.64'e çıktı. Tabloda dikkat çeken diğer iller ise Sakarya, Burdur, Ardahan ve Balıkesir oldu. Haftalık vaka sayıları Sakarya’da 76.77’den 103.01’e, Burdur’da 75.54’ten 93.23’e, Ardahan’da 65.63’ten 88.39’a ve Balıkesir’de 83.65’ten 92.40’a yükseldi.

ERDOĞAN "LEBALEB DOLU" DEMİŞTİ

Rize'de sosyal mesafe kuralına uyulmayan kongrede partililere seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İşte şu salonun hali… Bakın bir kongre yapıyoruz, salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize’de salon lebaleb dolu” diyerek kalabalığı övmüştü.