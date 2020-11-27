CHP Koronavirüs Kurulu, yönetimindeki illerden verileri topladı

27 Kasım 2020 Cuma, 14:16

CHP Koronavirüs Danışma Kurulu, salgın çalışmalarıyla ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Kurul CHP yönetiminde olan 11 büyükşehir ve 9 il belediyesinden virüse ilişkin toparladığı verileri paylaştı. Buna göre, koronavirüs salgınının Türkiye’de görüldüğü Mart ayından 24 Kasım’a kadar bulaşıcı hastalık sebebiyle 11 büyükşehir ve 9 ilde bu toplam 21 bin 84 yurttaş yaşamını yitirdi. Aynı tarihler arasında Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 12 bin 511 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

‘VERİLER ŞEFFAF OLMALI’

Vefat sayılarındaki artışlara dikkat çeken kurul, bir acil eylem planı hazırladığını duyurdu. Planda özetle şunlar yer aldı:

Gerçek veriler kamuoyuyla paylaşılmalı. Pandeminin başlangıcından bu yana il/ilçe merkezlerine göre tüm doğrulanmış olgular ve ölümler ile salgına ilişkin sağlık göstergeleri açıklanmalı.

Bilim Kurulu toplantılarının kararları Bilim Kurulu üyeleri arasından seçilecek ‘Bilim Kurulu Sözcüsü’ tarafından topluma açıklanmalı.

Hem merkezi düzeyde hem de illerde, meslek örgütlerinin, sağlık alanındaki sendikaların ve yerel yönetimlerin karar verme süreçlerine katılımları sağlanmalı.

‘14 GÜN KAPANMA’

Sosyal devlet gerekliliği olarak halka kapanma sürecinde doğrudan ve karşılıksız gelir desteği verilmesi (örneğin; esnafa kira desteği, çalışanlar ve işsiz kalanlara İşsizlik Sigorta Fonu kullanılarak ücretlerinin sağlanması vb.) şartıyla virüsün en uzun kuluçka süresi olan en az 14 gün boyunca kesintisiz “kapanma” sağlanmalı.

Kapanma ancak koşulları oluşturulduktan sonra, halkı paniğe sevk etmeyecek şekilde ve temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacaklarının güvencesi sağlandıktan sonra kamuoyuna duyurulmalı. “Yeniden açılma” bilimsel verilerin ışığında planlanmalı.

AVM ve kalabalık buluşma mekânlarının tümü kapatılmalı.

İzolasyona tabi olan hastaların iaşe ve temel harcamaları İl Hıfzısıhha Kanunu uyarınca kamu tarafından karşılanmalı.

‘TEST SAYISI ARTTIRILMALI’

Hastalık netleştiği an ilaçların temini sağlanmalı. İzolasyona tabi olan ve evde tedavi edilen hastalara, etkin ve sürdürülebilir evde sağlık hizmeti sunulmalı.

Hastalar için kaygıyı yönetmek amacıyla ihtiyaç duyulan ruh sağlığı koruyucu destek mekanizmaları kurulmalı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı hastanelerin borç batağından kurtarılması için kaynak aktarmalı. Şehir hastanelerinin açılması sırasında kapatılan hastaneler ivedi olarak açılmalı.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi ışığında risk altındaki kişilere rutin aralıklarla test yapılmalı, test sayıları arttırılmalı ve yaygınlaştırılmalı.



