CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: Kutlamalara hiçbir yasak engel olamaz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere yolladığı 30 Ağustos Genelgesine, Emperyalizme diz çöktüren bir milletin evlatlarına 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşatmamaya çalışmak mümkün müdür? Asla!” diye tepki gösterdi.
Akın, salgının bahane edilerek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yasaklanmasını isteyen anlayışı uzun zamandır tanıdıklarını belirterek, şunları söyledi:
“29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs kutlamalarını yasaklamaya gayret eden zihniyet Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük mücadele tarihinin en önemli zaferi olan 30 Ağustos’u da salgını bahane ederek yasaklamak istemektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı mücadelesi veren, emperyalizme diz çöktüren Türk Milleti’nin evlatları olarak bu coşkunun kutlanmasına izin vermemek mümkün müdür? Asla! ‘Hangi çılgın bana zincir vuracakmış’ diyen bir Millet’in Ordusu 30 Ağustos’ta zafer yazarken, o milletin evlatları da aynı inanış ve yürekle 30 Ağustos’un coşkusunu yürekten kutlayacaktır. Kutlamalara hiçbir yasak engel olamaz. Bu yıl da her zaman olduğu gibi 30 Ağustos zaferini coşkuyla kutlayacağız. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerine sahip çıkacağız!”
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