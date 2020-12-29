CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal gündeme getirdi: AKP yine tabloları değiştirdi!

29 Aralık 2020 Salı, 21:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından paylaşılan görselde 140 ülkede Türkiye'nin yüz ölçümünün 3 katı büyüklükte alan kiralandığı ve tarım yapıldığı yazılmıştı. Daha sonra değiştirilen görselde, "Birçok ülkede toprak kiralayarak yurtdışında da tarımsal faaliyetler gerçekleştiriyoruz" denildi. Rakamların ortadan kaldırılması gündem oldu.

Görselin ilk hali:

Görselin değiştirilmiş hali:

SADECE ÖNÜNE KONULANLARI OKUYOR

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'da konuya dair şunları söyledi:

"Önce Bursa MV hesabından duyduğumuz ardından da silinen görselde 2 farklı bilgiyi tüm Dünya ile paylaşan AKP Genel Başkanı Erdoğan, önüne yazılan bilgileri okumakla sorumlu!

Onu yalancılıkla suçlamıyorum elbette. Bu akşamki canlı yayında oraya koyduk durumu. "