CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal gündeme getirdi: AKP yine tabloları değiştirdi!
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece önüne koyulan yazıları okumakla sorumlu olduğunu söyledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından paylaşılan görselde 140 ülkede Türkiye'nin yüz ölçümünün 3 katı büyüklükte alan kiralandığı ve tarım yapıldığı yazılmıştı. Daha sonra değiştirilen görselde, "Birçok ülkede toprak kiralayarak yurtdışında da tarımsal faaliyetler gerçekleştiriyoruz" denildi. Rakamların ortadan kaldırılması gündem oldu.
Görselin ilk hali:
Görselin değiştirilmiş hali:
SADECE ÖNÜNE KONULANLARI OKUYOR
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'da konuya dair şunları söyledi:
"Önce Bursa MV hesabından duyduğumuz ardından da silinen görselde 2 farklı bilgiyi tüm Dünya ile paylaşan AKP Genel Başkanı Erdoğan, önüne yazılan bilgileri okumakla sorumlu!
Onu yalancılıkla suçlamıyorum elbette. Bu akşamki canlı yayında oraya koyduk durumu. "
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