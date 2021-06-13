CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları il başkanları ile buluştu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlenmelerini tamamlamış olan Kadın Kolları il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlenmelerini tamamlamış olan Kadın Kolları il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Açılış konuşmasını Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın yaptığı toplantıda yeni hedefler belirlendi. İlçe örgütlenmesini tamamlayan kadın kolları, şimdi de mahalle örgütlenmesine odaklandı. Önceliği ise “sıfır” oy alan sandıkların olduğu mahalleler oluşturuyor.
Toplantıya katılan Kadın Kolları il başkanları, örgütlenme ve üye çalışmaları ile ilgili bilgi aktardı, YaşamHak projesi kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvuran şiddet mağduru kadınlara nasıl destek olduklarını anlattı. Kadına yönelik şiddete karşı samimi bir mücadele veren CHP’ye olan güveninin arttığı belirtildi. Toplantı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşma ile sona erdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında; “Biz politikamızı sosyal kimlikler üzerinden kuruyoruz. Eşitlikçi politikalarımızı yurttaşlarımıza aktarmamız gerekiyor. Örneğin taşeron işçilerin kadroya alınması, emeklilere verilmesi gereken bayram ikramiyeleri gibi politikalarımız iktidarda olmadığımız halde karşılık buldu. Apartman görevlileri, muhtarlar, ev emekçisi kadınlar ile ilgili broşürlerimiz, kitapçıklarımız var. Bunları yurttaşlarımıza anlatın’’ dedi.
Kadın Kolları il başkanlarından bulundukları illerde yoksulluk envanteri de çıkarmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası eğitimi verileceğini, bunun için bütün Kadın Kolları il başkanlarını Ankara’ya davet edebileceklerini söyledi.
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