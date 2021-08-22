CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ebulfez Elçibey mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in vefatının 21'inci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i andı.
Kılıçdaroğlu mesajında "Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı ve unutulmaz lideri Ebulfez Elçibey'i vefatının 21'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun paylamışı şu şekilde:
Ömrünü can Azerbaycan’ın bağımsızlığına adayan, Azerbaycan’ın ikinci Cumhurbaşkanı ve unutulmaz lideri Ebulfez Elçibey’i vefatının 21'nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.
Ömrünü can Azerbaycan’ın bağımsızlığına adayan, Azerbaycan’ın ikinci Cumhurbaşkanı ve unutulmaz lideri Ebulfez Elçibey’i vefatının 21'nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 22, 2021
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