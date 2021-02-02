CHP heyeti saldırıya uğrayan gazeteci Uğuroğlu'nu ziyaret etti

02 Şubat 2021 Salı, 15:54

CHP Ekonomi Masası Üyesi Milletvekilleri Faik Öztrak, Veli Ağbaba ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nu gazetesinde ziyaret etti. CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Öztrak, "Saray ve ortağı bunun organize suç olduğunu reddetmektedir. Bu ülkede özgürlük, can ve mal güvenliği varsa devletin bunu sağlaması gerekir. Eğer sağlayamıyorsa, sağlamak istemediğini görmüş oluruz" diyerek saldırıyı kınadı.

"ÖZGÜR BASIN YOKSA DEMOKRASİ DE YOKTUR"

CHP Esnaf ve Sanatkarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, saldırıya yönelik, "Hangi görüşten olursa olsun basına saldırıyı kabul etmiyoruz. Özgür basın yoksa demokrasi de yoktur. Saldırıya uğrayanlar cezalandırılmayıp takdir ediliyorsa, Türkiye'de demokrasiden söz edilemez" dedi.

"BASİT BİR SUÇ OLARAK ALGILANMASI YANLIŞ"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, saldırının örgütlü olduğunu belirterek, "Asıl hedef özgür basın, halkın haber alma hakkı. Basit bir suç olarak algılanması yanlış. Azmettirenlerin, sırtını sıvazlayanların olduğu, örgütlü olduğu belli. Bu soruşturmanın üzerine kararlılıkla gidilmesini, yapanların pişman olacağı şekilde yürütülmesi taraftarıyız" diye konuştu.

"GAZETECİLİK NEDENİYLE OLAN BİR SALDIRIYDI"

Uğuroğlu, saldırının nedenini şöyle açıkladı:

"10 Ocak Çalısan Gazeteciler Gününde Selçuk Özdağ ziyarete geldi, kayda aldık. O kaydı köşe yazımda yayımladım. Sadece bir siyasi eleştiriydi. Gazetecilik görevi nedeniyle olan bir saldırıydı."

NE OLMUŞTU?

Uğuroğlu,15 Ocak'ta, evinin önünde arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Uğuroğlu ifadesinde saldırganların, "MHP'yi eleştirme. Ülkücüler bunun hesabını sorar" dediğini söylemişti. Uğuroğlu'nun yaralandığı saldırıyla ilgili ise 4 kişi gözaltına alınmış, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.