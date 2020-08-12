CHP, İnce'nin açıklamasının içeriğine göre yanıt verilecek

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından yeni görevlendirme ve yeni isimlerle şekillenen Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ilk toplantısı dün gerçekleştirildi. Yeni MYK'nin ilk toplantısında Kılıçdaroğlu'nun kurula ilk kez giren isimlerle birlikte mevcut üyelere yeni dönemde başarılar dilediği öğrenildi. Toplantının ana gündemini ekonomide yaşanan gelişmeler oluştururken, artan işsizlik sorununa ilişkin de değerlendirmeler yapıldı.

YANIT VERMEME EĞİLİMİ SÜRECEK

Kurultay çalışmalarının ele alındığı toplantıda Muharrem İnce konusunda doğrudan bir değerlendirme yapılmadı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu konuda kesinlikle konuşulmasını istediği öğrenildi. Parti kaynakları; Muharrem İnce'yle ilgili tartışmalara doğrudan yanıt verilmemesi yönündeki eğilimin devam ettiğini vurguladı. Muharrem İnce'nin yapacağı açıklamaların içeriğine göre bir strateji belirlenmesi ve partinin kamuoyu önünde tartışılmaması için bu konuda yapılacak açıklamada parti disiplini içinde hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.

İDDİALARA GÖRE STRATEJİ BELİRLENECEK

Edinilen bilgiye göre Muharrem İnce'nin yarın Ankara'da gerçekleştireceğini duyurduğu basın toplantısında Genel Merkez'e yönelik olası suçlamalarına Genel Merkez'in bir yanıt vermesi değerlendiriliyor. Bu kapsamda Muharrem İnce'nin 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında sandıkların tutulmadığı, partinin veri akışını sağlamadığı, CHP Genel Merkezi'nin İnce'yi bu konuda yalnız bıraktığı iddialarını gündeme getirmesi durumunda konuyla ilgili verilerin açıklanabileceği ifade ediliyor.

AÇIKLAMAYA GÖRE KILIÇDAROĞLU KARAR VERECEK

İnce'nin yapacağı açıklamanın ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun vereceği karara göre Genel Merkez'in olası suçlamalara karşı kapsamlı bir yanıt verebileceği ifade edildi. Buna göre hangi sandıkta eksiklikler olduğu hangi verilerin iletildiğiyle ilgili kayıtların ele alınacağı belirtildi. Parti kaynakları Muharrem İnce'nin seçim gecesine ilişkin olası iddialarının eksik bilgilendirmeden kaynaklandığı görüşünü de belirtiyor.