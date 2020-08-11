İnce’nin elindeki ikili koz, adaylık ve parti

11 Ağustos 2020 Salı

Dünkü yazımda Şansı ne diye sormuştum, ama çok önemli bir konuyu başka açıdan Murat Karayalçın gündeme getirdi: İnce’nin niyeti Cumhurbaşkanlığı adaylığını garanti altına almak. Deneyimli politikacı olarak, İnce’nin “Parti değil hareket yaratacağım..” açıklamasını böyle değerlendirdi!

Doğrudur, garantili Cumhurbaşkanlığı adaylığı mı, yeni parti mi sorusuna verilecek yanıt, tabii ki Cumhurbaşkanlığı adaylığı!

Parti kurmak çok zahmetli bir iş. Neredeyse sıfıra yakın başlayacaksınız.

Hele önümüzdeki bu üç yıllık “belirsiz” süreçte yeni bir partinin tutunma, gelişme ve büyüme olasılıkları çok çok sınırlıyken!

Ama CHP içindeki gücünü, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanması akla şüphesiz ki çok yatkın. En tepeye ulaşmak için kestirme bir iş...

Çok riskli, karşılığı var mı?

Bugünkü “Şansı var mı” yazımı, “artık CHP’de Cumhurbaşkanlığı şansını da yitirdiğine göre, tek liderlik seçeneği olarak kuracağı parti var elinde” konusundan gidecektim.

Karayalçın yerinde bir değerlendirme ile, İnce’nin bu kaçan şansını yeniden yakalama peşinde olduğunu hatırlattı. CHP yönetimini de bugünden sıkıştırma çabası...

Ama...

“İnce, Cumhurbaşkanı adayı olsun” kampanyasının İnce için riski çok büyük. Dahası, karşılığı hiç olmayabilir!

Derelerin altından çok sular aktı.

Çünkü İnce şansını denedi... CHP’nin ittifak politikaları çerçevesinde önünde uzun bir yol ve seçenekler var.

Devrede başka adaylar var

AKP ve yandaşları “CHP’nin adayı yine Gül” uyduruk verisini, henüz ortalıkta ne fol ne yumurta varken erken erken CHP’yi itibarsızlaştırma politikası olarak dolaşıma sokarken, erken veya geç, artık yapılırsa veya hangi koşullarda yapılacağı bile tartışmalı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde, CHP’nin önünde artık başka adayların devreye girdiğini de görüyoruz.

İnce, yılların kurt politikacısı olarak bunu görüyor ve belki de erken davranmak gerektiğini de biliyor, ön almak istiyor.

CHP yönetiminin, normal ve doğala olarak, iki-üç yıl sonra politikasına ipotek koymaya yanaşmasının, siyasi olarak mümkün olmadığı da açık. Kimse bunu yapmaz!

Fakat, yine de İnce’nin “hareketi”, parti kurma eylemine yönlendirmesi seçeneğini de elinde tuttuğunu düşünmeliyiz.

Eğer “İnce Cumhurbaşkanı adayı olsun” imza kampanyası başlatırsa, bunu, arkasından Cumhuriyetçi İnce Partisi’ne dönüştürmek için de koşul ve zemin yaratmış olacağını da düşünüyordur. En azından parti yönetimine karşı daha güçlü çıkacağını hesaplıyordur.

Yani elindeki koz, ikili karakterde.

Kişi var, ama program yok

Fakat İnce gemisi CHP içinden kalktı. Geri dönüş olabilir mi? Çok zor bir soru İnce için. CHP yönetimi koşulları kabul etmez. Yoksa partiyi İnce’ye teslim anlamına gelir.

İnce geri dönmez bu koşullarda. Sadece “ağabeylerin” iyice araya girmesi ile CHP ile İnce arasında “onurlu bir birliktelik” yaratma şansı düşünülebilir.

Bunun da olasılığı yok derecesinde gibi duruyor.

Pek çok okur görüşünü ve anılarını paylaştı. Bir okurumun notunu paylaşmam gerekirse, “program yok, mesaj yok, nedeni niçini nasılı hiç yok, sadece bana güven, beni izle, gerisini merak etme sen görüntüsü var ortada.”