CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin acı günü

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin annesi Memnune Hamzaçebi (96) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2020 Perşembe, 16:27
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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin annesi Memnune Hamzaçebi (96)  tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Memnune Hamzaçebi’nın cenazesi yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nden öğlen  kaldırılacak. Hamzaçebi’nin naaşı, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.


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