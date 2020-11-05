CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin acı günü
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin annesi Memnune Hamzaçebi (96) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin annesi Memnune Hamzaçebi (96) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Memnune Hamzaçebi’nın cenazesi yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nden öğlen kaldırılacak. Hamzaçebi’nin naaşı, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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