CHP'den 100. yılda 'iktidar' sözü
CHP Kadıkoy örgütü, partinin 98. kuruluş yıldönümünü önce Atatürk anıtı ardından ilçe binasındaki törenlerle kutladı.
Üye ve yöneticilerin katıldığı tören sonrası, Atatürk anıtından ilçe merkezine topluca yürüyen üyeler, halkla selamştı. Pandemi önlemlerinin alındığı törende 98. yıl pastasını kesen Kadıkoy CHP ilçe başkanı Ali Narin, 100. yılda iktidar sözü verdi. Narin şu açıklamayı yaptı:
"Bugün 9 Eylül..
Bundan tam 98 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu.
Gururluyuz, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Kurucu Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet’i Kuran, Türkiye’yi çağdaş uygarlıkla buluşturan partidir.
Aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en köklü partisidir.
Türkiye’de var olan siyasi kültürün biçimlenmesinde etkili olmustur. Bu sebeple de Türk siyasi tarihinde oldukça önemli ve belirleyici bir yere sahiptir
Ve 98. yaşındaki CHP, AKP iktidarınca yıpratılan Türkiye Cumhuriyeti’nin temnitadır, ilk seçimden de zaferle ayrılacak heyecanı duymaktadır”
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