Kayyım rektör Melih Bulu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi..."
Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyım rektörü Melih Bulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözleri üzerine bir açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne atadığı kayyım rektör Melih Bulu'yu istifa etmeye çağırdı.
Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Melih Bulu'ya yönelik "Üniversiteler bilim ürettiğinde Türkiye katma değeri yüksek ürünler üretmeye başlar diyoruz. Boğaziçi'ne malum bir kayyum rektör atadılar. Sen, o üniversiteye bırak rektör olmayı, orada hoca bile olamazsın. Kardeşim sende onur varsa istifa et. İstifa et ya. Neden istifa etmiyorsun? Hocaların görevine son veriyor, hangi mantıkla? Üniversitenin rektörü bilime düşman olur mu? Rektör bilime düşman, bilim insanına düşman." ifadelerini kullandı.
Bulu ise Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.
Prof. Dr. Melih Bulu'nun açıklamaları şöyle:
"Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim Boğaziçi'nde ders bile veremeyeceğimi ve bazı hocaların dersine son verdiğimi iddia etti. Kendisinin üslubunu bir kenara bırakarak konunun esasına ilişkin birkaç hatırlatma yapmak istiyorum;
2002 - 2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü'nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz. Üniversitemizde geçmiş dönemlerde ders vermiş olan bazı hocaların yeni dönemde ders vermeyecek olmasına ilişkin kararlar da şahsım tarafından değil, ilgili akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alınmıştır. Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum."
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