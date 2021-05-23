CHP Sakarya İl Başkanı: Burada açıkça ülkenin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hedef alınmıştır

23 Mayıs 2021 Pazar, 09:10

Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, bayram izninde geldiği Sakarya Karasu’daki Kabakoz İsmail Sadi Camii’nde cuma namazında verdiği vaaz büyük tepki çektiğ. Vaazında Filistin meselesinden söz ederken konuyu Gezi Direnişi'ne bağlayan ve ayrılıkçı söylemlerde bulunan Müftü Soytekinoğlu’nun Selanik göçmenlerine yönelik sarf ettiği sözler büyük tepkiye neden oldu.

Sakarya’da meydana gelen skandala ilişkin CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş de açıklamada bulundu. Başkan Keleş, “Bu ülkenin evlatları İslamiyet’i hoşgörü dini, birleştirici bir unsur olarak görmektedir. Ancak bu ve buna benzer sözüm ona müftüler camiilerde bu tarz konuşmalar yaparak toplumu ortadan ikiye bölmektedir. Bunun ne dinle, ne İslamiyet ile ne de insanlıkla ilgisi vardır. Bunun adı provokatörlüktür. Camide namaz kıldıran kişi insanlara güzel öğütler verir, güzel sözler söyler. İnsanları ırkçılık yaparak, ayrımcılık yaparak bölmez.” dedi.

HEDEF MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Müftünün Selanik göçmenlerine yönelik söylediklerine ilişkin ise CHP’li Keleş, “İktidarın pervasızca politikalarından ve söylemlerinden güç alan bu insanlar toplumun temeline dinamit koymaktadır. Müftünün Selanik göçmenleri diye tarif ettiğinin neyi söylemeye çalıştığını anlamaktayız. Burada açıkça ülkenin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hedef alınmıştır. Diyanet işleri başkanlığı kuran ve senin o makamda görev yapmanın önünü açan Ulu Öndere dil uzatman hizmet ettiğin Diyanet İşleri camiasına da haksızlıktır. Kimse bu ülkenin kurucu liderine hakaret edemez. Kimse insanları hele ki görevi birleştirmek olan bir kişi insanları göçmenmiş, Yahudiymiş, Hıristiyanmış diye dinine, ırkına göre ayıramaz” dedi.

“OTURDUĞUN MAKAMA YAKIŞMIYORSUN"

CHP’li Keleş, “Son dönem yapılan bu tarz açıklamalar, haddi aşan pervasızca ,hiçbir akli zemini olmayan ve üzerlerine vazife olmayan kişiler tarafından yapılmaktadır. Videoda görüldüğü gibi Akçakoca Müftüsü hadsiz bir biçimde cami cemaatini yanıltır bir konuşma yapmıştır. Sergilediği tavır şımarıkça bir tutumdur. Beslendiği kültür sözüm ona iktidara yaranma ve yanaşma çabasıdır ve asla kabul edilemez. Herkes işini yapacak. Oturduğun makama yakışmıyorsun. Derhal koltuktan kalkmalısın.” şeklinde konuştu.

Müftünün oturduğu makamın siyaset yapma makamı olmadığının altını çizen CHP’li Keleş, “Gezi olaylarını değerlendirmek ve güzide bir futbol kulübümüzün başkanını itham etmek, ötekileştirmek senin haddin değildir. Bu memleket, 'Yaradılanı severiz Yaradandan ötürü' anlayışına sahip bir memlekettir. O nedenle bu hadsiz kişi derhal görevden alınmalıdır.” ifadelerini kullandı.



