CHP Ümraniye’de istifalar sonucu ilçe başkanlığı düştü

02 Kasım 2020 Pazartesi, 11:13

CHP’de 10 ay önce yapılan olağan ilçe kongrelerinde Ümraniye’de iki aday yarışmıştı. Zeynel Kızılkaya ile İbrahim Can Kıran arasında geçen yarışta Kızılkaya kazanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Kızılkaya’nın 18 kişilik yönetiminin 15’i İbrahim Can Kıran’ın yönetim listesinden seçildi. Zeynel Kızılkaya’nın listesinden sadece 3 kişinin yönetime girmesi de tartışmaları beraberinde getirdi. Yöneticiler ile Kızılkaya arasında geçen tartışmalar sürerken CHP İstanbul İl Başkanlığı da iki ay önce ilçe başkanlığında sorunları tespit etmek adına inceleme başlattı. Soruşturma sürerken ilçe başkanlığında yer alan 14 yönetici 28 Ekim’de istifa etti.

KAYYIM ATANACAK

Yönetimin çoğunluğu istifa ettiği için yönetim düştü. CHP İstanbul İl Başkanlığı da başkanlığı düşen Kızılkaya yerine önümüzdeki günlerde kayyım atayacak. Ancak kayyım atanan kadar ilçedeki işleyişi sürdürmek ve yürütmek için Kızılkaya’nın yerine şimdilik CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Eser Şenay getirildi. Kayyım atanmasının ardından en geç 45 gün içerisinde yeniden seçime gidileceği de belirtildi. Yapılacak olağanüstü kongrede Kızılkaya’nın yeniden aday olacağı kaydedilirken, karşısına İstanbul Gönüllüleri Ümraniye Saha Sorumlusu olarak görev yapan Bulut Can Okuducu’nun ve istifa eden yöneticilerin adayı olarak Altıok Çetin’in çıkacağı aktarıldı.

"BİZLER KOLTUK SEVDASINDA OLMADIK, OLMAYACAĞIZ"

İstifa eden 14 ilçe yöneticisinin yayımladığı ortak açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, CHP Ümraniye ilçe yönetiminin üyeleri olarak ilçe kongremizde size bir vaatte bulunmuştuk. Bunca sıkıntının tek sorumlusu olan bugünkü iktidarı, gelecek seçimlerde hem ülkemizden hem de ilçemizden atma vaadi. İlçe başkanının ‘ben ne dersem o yapılacak sizler biat edeceksiniz’ tavrını göstereceği parti CHP değildir. CHP özgürlükleri temsil eder. Örgüt iradesi ile seçilmiş yönetim kurulunu yok sayarak paralel bir yönetim kurulu oluşturmak, öncelikle örgüt iradesine saygısızlıktır ve kabul edilemez. Daha acısı beraberce İstanbul sözleşmesi için sokakta mücadele ederken, kendi kadın yöneticilerine hakaret eden ve onların üzerine yürüyen bir ilçe başkanı CHP içerisinde barınamaz/barınmamalıdır. Bugüne kadar ilçe başkanının gerçeği yansıtmayan, tamamen algı yaratma siyasetinden vazgeçerek CHP faydasına bir çalışma içerisine gireceği umuduyla bekledik. Partimizin, bu kaos ve başkanlık sistemine özenen bir ilçe başkanı ile daha fazla yıpranması kabul edilemez ve devam edemez. Bizler koltuk sevdasında asla olmadık, olmayacağız. Bu nedenle yeniden örgüt iradesine başvurmak adına tüzüksel hakkımızı kullanarak 28.10.2020 tarihi itibarı istifa etmiş bulunmaktayız.”