CHP, yeni döneme Abant'ta düzenlediği kampla başlayacak
Cumhuriyet Halk Partisi, Bolu Abant’ta 1-3 Ekim tarihinde kampa girecek. Türkiye’deki güncel siyaset ve erken seçime yönelik hazırlıklar konuşulacak.
CHP TBMM Grubu, yeni yasama döneminin başlaması ile birlikte 1-3 Ekim tarihinde kampa girecek. Bolu Abant’ta yapılacak olan çalışma ve değerlendirme toplantılarında, Türkiye’deki güncel siyasetin yanı sıra olası erken seçime yönelik CHP’nin hazırlıkları konuşulacak.
Açık ve kapalı oturumlar ile CHP’nin yeni yasama dönemine ilişkin yol haritasının oluşturulacağı toplantılarda, güncel siyasetten ekonomiye, dış politikadaki gelişmelerden olası erken seçime yönelik hazırlıklar masaya yatırılacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarının yanı sıra bazı genel başkan yardımcıları ve genel başkan başdanışmanları da sorumluluk alanları ile ilgili sunumlar yapacak. Kesin programı ilerleyen günlerde netleşecek olan CHP’nin Abant kampına milletvekillerinin eşleri ve çocukları da katılabilecek.
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