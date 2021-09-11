CHP'li Öztunç, Erdoğan'ın konuştuğu mitingin fotoğrafını paylaştı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta konuştuğu mitingin fotoğraflarını paylaştı. Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde gerçekleşen mitinge katılımın oldukça az olduğu görüldü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Toplam 1,7 milyar değerindeki 105 projenin açılışını yapan Erdoğan'ın mitingine katılım ise oldukça azdı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, sosyal medya hesanından paylaştığı fotoğraflarda katılımın yoğun olmamasıyla ilgili, "Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş mitinginin gerçek fotoğrafları bunlar. Televizyonların kamera oyunlarıyla kalabalık gösteremeye çalıştığına aldanmayın. Gerçek bu" ifadelerine yer verdi.
Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş mitinginin gerçek fotoğrafları bunlar. Televizyonların kamera oyunlarıyla kalabalık gösteremeye çalıştığına aldanmayın. Gerçek bu. pic.twitter.com/8wjyrmEZbR— Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) September 10, 2021
Anadolu Ajansı'nın servis ettiği fotoğrafta ise miting alanında yoğun katılımın olduğu görülüyor.
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