CHP'den 500 bin tablet tepkisi: Kaçı dağıtıldı?

19 Ekim 2020 Pazartesi, 16:12

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, okulların Mart ayında kapatılmasından sonra Cumhurbaşkanı tarafından maddi durumu iyi olmayan öğrencilere dağıtılacağı açıklanan 500 bin tablete ilişkin TBMM’ye soru önergesi verdi. Adıgüzel, “Cumhurbaşkanı’nın 500 bin tablet dağıtacağız açıklamasının ardından 2 hafta geçti. Ancak bugüne kadar kaç tabletin öğrencilere ulaştırıldığına dair net bir bilgi kamuoyu ile paylaşılmadı” dedi. Adıgüzel, açıklanan 500 bin tablete ek tablet dağıtımı yapılıp yapılmayacağını da sordu.

UZAKTAN EĞİTİM YOKSULLUĞU GÖRÜNÜR KILDI

Uzaktan eğitim sürecinin Türkiye’deki yoksulluğu ve fırsat eşitsizliğini daha da görünür kıldığını ifade eden Adıgüzel, şu değerlendirmelerde bulundu:

“AKP, Mart ayından bu yana ‘uzaktan eğitim’ işlevsel ve etkili hale getirmek için hiçbir çaba sarf etmedi. Türkiye, internet bağlantısına erişimi olan öğrenciler listesinde 77 ülke arasında 70'inci sırada. 3 milyonu aşkın devlet okulu öğrencisinin evinde internet, 750 bin öğrencinin evinde televizyon yok. Bu da demek oluyor ki birçok öğrencinin evinde dersleri uzaktan takip etmek için gerekli uygun fiziki ortam yok. Yine örneğin uzaktan eğitim süreci ne yazık ki Türkiye’de eğitimdeki fırsat eşitsizliğini, devlet ve özel okullar arasındaki dijital uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu nedenledir ki süreci en başından beri plansız, günü birlik kararlarla yöneten iktidar, okulların bir an önce açılması telaşında.”