CHP'den İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' yanıtı: Haddini aştı
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP yönetimine yönelik "gizli Tayyipçi" ithamında bulunan Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce'nin "haddini aştığını" belirtti.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP yönetimine yönelik "gizli Tayyipçi" ithamında bulunan Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce'ye yanıt verdi.
Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur sorularının cevaplayan Torun, İnce'ye yönelik "Bu zamana kadar tek adam yönetimine ve Cumhurbaşkanı'nın siyaset anlayışına karşı gösterdiğimiz mücadele ortada. Bu mücadeleyi verirken ve her alanda gösterirken böyle bir ithamda bulunmak hiç kimsenin haddi değil. Bu söz, haddi aşan bir ifade. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir bireyi ve yöneticisi, içinde bulunduğumuz olumsuzlukları ortadan kaldırmak, Türkiye'yi normalleştirme, demokratikleştirme ve adaleti tesis etmek adına yoğun bir mücadele veriyor. Bu mücadeleyi verirken kimi zaman yargılanıyor, kimi zaman milletvekilliği dahi düşüyor, kimi zaman her türlü olumsuzluğa muhatap oluyor. Bunları yaşarken böyle bir ithamda bulunmak, sadece haddi aşmak olarak ifade edilebilir" dedi.
"SÜREKLİ CHP'Yİ KONUŞMASININ HİÇBİR FAYDASI YOK"
Torun, İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine destek olunmadığı yönündeki iddiasına ise "Bakıldığında Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığında her birimiz maddi ve manevi, her türlü katkıyı sunduk. Her türlü desteği verdik, kampanyasına da her türlü katkıda bulunduk. 'Bugün benim afişimi bastılar, resmimi asmadılar' diyor fakat sadece kendi il ve ilçemdeki araçları gösterebilirim. Kendisini görselleri adaylığından sonra her yerde gösterildi, değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kendisine destek olağanüstü bir şekilde yapıldı. Seçim sonuçlarını o yüzden sadece kendisine yorması doğru değil. Şunu yanlış buluyorum; Sayın İnce kendi kararını vermiştir, CHP'den istifa edip yeni bir parti kurmak için yola çıkmıştır. Şimdi sürekli CHP'yi konuşmasının da hiçbir faydası yok" ifadeleriyle yanıt verdi.
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