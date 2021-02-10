'Muharrem İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

10 Şubat 2021 Çarşamba, 15:42

“Muharrem İnce’nin partisine geçme ihtimali olan 17 milletvekili” haberine karşı 17 CHP milletvekilinden yazılı açıklama geldi. Açıklamada, CHP’ye yönelik yoğun bir saldırı başladığını ve itibar suikasti girişimlerinin olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün bir gazetede bizlerle ilgili yapılan mesnetsiz, uydurma haber de bunun bir parçasıdır. CHP’yi itibarsızlaştırma hevesinde olanların heveslerinin kursağında kalacağı açıktır. CHP’nin onurlu bir üyesi olarak görev almak, aziz milletimize bu yolla hizmet etmek bizim için her şeyden önce şereflerin en yücesidir. CHP’nin ve Millet ittifakının iktidarı için CHP’deki mücadelemizi her zamankinden daha çok azimle ve daha güçlü bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. Bahse konu sözde gazetenin iftiralarla dolu mesnetsiz haberini kınıyor, tekzip ediyor, derhal öyle bir haberin aslının olmadığını yarınki sayısında açıklamasını bize oy veren milyonlarca seçmen adına talep ediyoruz. CHP ile milletimiz arasındaki her geçen gün büyüyerek daha da güçlenen gönül bağını ve güven ilişkisini bu tür haberlerle zedelemek mümkün olmayacaktır.”

Habere konu olan ve ortak açıklamaya imza atan CHP'li milletvekillerinin isimleri ise şöyle: