'Muharrem İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden ortak açıklama
Bir gazetedeki “Muharrem İnce’nin partisine geçme ihtimali olan 17 milletvekili” haberinde adı geçirilen CHP'li milletvekillerinden ortak açıklama ile yalanlama geldi. 17 milletvekilinin imzasıyla yapılan açıklamada, “Bahse konu sözde gazetenin iftiralarla dolu mesnetsiz haberini kınıyor, tekzip ediyor, derhal öyle bir haberin aslının olmadığını yarınki sayısında açıklamasını bize oy veren milyonlarca seçmen adına talep ediyoruz” denildi.
“Muharrem İnce’nin partisine geçme ihtimali olan 17 milletvekili” haberine karşı 17 CHP milletvekilinden yazılı açıklama geldi. Açıklamada, CHP’ye yönelik yoğun bir saldırı başladığını ve itibar suikasti girişimlerinin olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
“Bugün bir gazetede bizlerle ilgili yapılan mesnetsiz, uydurma haber de bunun bir parçasıdır. CHP’yi itibarsızlaştırma hevesinde olanların heveslerinin kursağında kalacağı açıktır. CHP’nin onurlu bir üyesi olarak görev almak, aziz milletimize bu yolla hizmet etmek bizim için her şeyden önce şereflerin en yücesidir. CHP’nin ve Millet ittifakının iktidarı için CHP’deki mücadelemizi her zamankinden daha çok azimle ve daha güçlü bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. Bahse konu sözde gazetenin iftiralarla dolu mesnetsiz haberini kınıyor, tekzip ediyor, derhal öyle bir haberin aslının olmadığını yarınki sayısında açıklamasını bize oy veren milyonlarca seçmen adına talep ediyoruz. CHP ile milletimiz arasındaki her geçen gün büyüyerek daha da güçlenen gönül bağını ve güven ilişkisini bu tür haberlerle zedelemek mümkün olmayacaktır.”
Habere konu olan ve ortak açıklamaya imza atan CHP'li milletvekillerinin isimleri ise şöyle:
Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal
Antalya Milletvekili Aydın Özer
Antalya Milletvekili Rafet Zeybek
Aydın milletvekili Süleyman Bülbül
Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün
Burdur Milletvekili Mehmet Göker
Bursa Milletvekili Yüksel Özkan
Bursa Milletvekili Erkan Aydın
Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan
Denizli Milletvekili Teoman Sancar
Giresun milletvekili Necati Tığlı
İstanbul Milletvekili Zeynel Emre
İzmir Milletvekili Mahir Polat
Kayseri Milletvekili Çetin Arık
Muğla Milletvekili Süleyman Girgin
Uşak Milletvekili Özkan Yalım
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