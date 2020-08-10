CHP'den okulların açılmasına ilişkin rapor: Acilen atama yapılması gerek

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:50

TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Eğitim Raporu” hazırladı. Rapora göre ilkokullarda derslik başına 21.9, ortaokullarda 32.7, imam hatip ortaokullarında 26.3, genel ortaöğretimde 27.3, mesleki ve teknik ortaöğretimde 22.3, imam hatip liselerinde ise 14.4 öğrenci düşüyor.

“YÜZ BİNLERCE ÖĞRETMENE İHTİYAÇ DUYULACAK”

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; örgün eğitim kurumlarında görev yapan 1 milyon 77 bin 307 öğretmen var. Ülkemizde 54 bin resmi, 12 bin 809 özel okul bulunuyor. Raporu değerlendiren Kaya, şunları söyledi:

“Mevcut duruma göre Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu 1 metrekare sosyal mesafe şartını sadece imam hatip liseleri sağlıyor. 18 milyon 108 bin 860 öğrenci için 706 bin 15 dersliğimiz var. Her dersliğe ortalama 26 öğrenci düşüyor. Okulların açılabilmesi için dersliklerdeki öğrenci sayısını yarı yarıya düşürmemiz gerek. Bu durumda en az 250 bin dersliğe ihtiyacımız olacaktır. Ayrıca tüm okulların ikili öğretime geçtiği varsayıldığında yüz binlerce öğretmene ihtiyaç duyulacaktır.”

“PREFABRİK OKULLAR YAPILMALI”

Kaya, şu önerileri dile getirdi:

“Derslik ihtiyacı dikkate alındığında tanesi 57 bin liraya mal edilebilen prefabrik okullar yapılmalı. Dolar bazında garanti ödemesi yapılan beş müteahhidin her birine 50 bin prefabrik okul yaptırabilirsiniz, onlar da giderlerini vergiden düşerler. 16 makam uçağının 13'ünü satarsınız. ‘Biz Bize Yeteriz' kampanyasında toplanan parayı bunun için harcarsınız. İsraf ekonomisinden vazgeçilirse, okullarımızın bahçelerine prefabrik derslikler kurulursa bu süreci daha güvenli atlatabiliriz.”

ÖNLEMLERİ SIRALADI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Sağlık koşulları uygun olduğunda okulların tümüyle açılması, yüz yüze eğitim yapılması”, “Sınıf mevcutları ikiye bölünerek üçer günlük eğitim verilmesi”, senaryolarının bulunduğunu hatırlatan Kaya, bunun için şu önlemleri önerdi:

* Bilişim teknolojileri öğretmenleri ataması yapılmalı.

* Okullarda ikili eğitime geçilmesi durumunda ve yeni dersliklerle eğitime başlanması halinde, acil öğretmen ihtiyacının en az 250 bine çıkacağını öngörebiliyoruz. Bu ihtiyaca göre öğretmen ataması hızla yapılmalı.

* Okulların temizliği ve hijyenik ortamın sağlanabilmesi için yardımcı personel ihtiyacı karşılanmalı.

* Milli Eğitim Bakanlığı, bütçesinin arttırılması için TBMM'ye talepte bulunmalı.

* Meslek liselerinin boş kalan sınıfları bu süreçte kullanılmalı.

* Uygun kamu binaları derslik olarak kullanılmalı.

* Bu süreçte 17 bin köy okulu eğitim ve öğretime açılmalı.