CHP'den sert tepki: 'AKP yandaşın imdadına hemen yetişiyor, konu öğrenciye gelince...'
CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'dan "AKP İktidarı yandaş müteahhit, firma ve iş adamlarının imdadına hemen yetişiyor. Milyon dolarlık vergi borçlarını siliyor, ihaleler veriliyor. Ama konu öğrenciye ve vatandaşa gelince icralar, hacizler, yasal takipler havada uçuşuyor" tepkisi geldi.
CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, geçtiğimiz günlerde borçlarını ödeyemeyen 5 milyon öğrenci olduğu ve 300 bin öğrenci hakkında yasal takip başlatıldığı bilgisi üzerine şunları söyledi:
“TÜİK'in Mayıs ayı verilerine göre 15-24 Yaş Grubu (Genç İşsizlik) işsizlik oranı %24,9, istihdam oranı ise %26,6 olarak açıklandı. İşsizlik verilerinde rekor üstüne rekor kırılırken, üniversiteden mezun olan bir gencin 2 yıl içinde iş bulmasını beklemek ile aç insanın nefesine göz dikmekle eşdeğerdir.
AKP İktidarı yandaş müteahhit, firma ve iş adamlarının imdadına hemen yetişiyor. Milyon dolarlık vergi borçlarını siliyor, ihaleler veriliyor. Ama konu öğrenciye ve vatandaşa gelince icralar, hacizler, yasal takipler havada uçuşuyor.
Özellikle pandemi döneminde işsizlik ve ekonomik kriz en üst seviyelere çıkmışken, şuanda üniversite mezunu olan yüzbinlerce gencimiz işsiz ve kaygılıyken üstlerine bir de KYK borcu yükü bindirilmemelidir. AKP İktidarı gençlerin borçlarını düşüneceğine, keşke biraz gelecekleri düşünse. KYK borçları silinmeli ve gençlerimiz daha fazla çaresizliğe itilmemelidir.”
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