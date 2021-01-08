CHP'den zam videosu: Kılıçdaroğlu videoyu Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin resmi Twitter hesabında yayınlanan zam videosunu AKP'li Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2016'dan bu yana giderek artan zamlara ilişkin bir video hazırladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin resmi Twitter hesabında yayınlanan videoyu AKP'li Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı.
2016 yılından beri yapılan zam haberlerini kolajlayan CHP, "Zamlar yağıyor sen ne dersen de…" yazarak ve #ZameşittirRTE tagini kullanarak paylaştı.
CHP resmi hesabından atılan tweeti alıntılayarak "Vatandaş kan ağlıyor fark etmesen de" yazan ve Erdoğan'ı etiketleyen Kemal Kılıçdaroğlu da paylaşımına #ZamEşittirRTE tagini ekledi.
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