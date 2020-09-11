CHP'li Ağbaba: 'Bu zulmü size yaşatanların Allah belasını versin'

11 Eylül 2020 Cuma, 15:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman’ın Ermenek ilçesinde tazminat ve ücret alacakları için eylemde olan maden işçilerini ziyaret etti.

Ağbaba, Anayasa’ya göre madenlerin devredilemeyeceğini ve devlete ait olduğunu vurgulayarak, “Anayasa’nın sağından solundan dolanılarak, devletin madeni özel şirkete veriliyor. Şimdi bu madenleri verenler nerede, ortada yok. Buradaki mağduriyeti kimse görmüyor” dedi.

Millet İttifakı olarak işçilerin sorununu duyurmanın boyunlarının borcu olduğunu açıklayan Ağbaba, “Burası kimsenin babasının çiftliğinin malı, dingonun ahırı değil. Burası insanların çoluğuna çocuğuna ekmek parası götürebilmek, ayakkabı alabilmek için hayatını riske atarak emek verdiği yerdir. Burada kimse sorumluluktan kaçamaz, sorumluluk ülkeyi yönetenlerindir” diye konuştu.

Soma ve Ermenek’te yaşanan maden facialarını hatırlatan Ağbaba, “Soma’da, Ermenek’te yaşadınız ancak bu kadar sizin kaderiniz olmayacak. Sizin haklarınızı sonuna kadar savunacağımızı bilin. 100 kere daha gelmemiz gerekirse de sizin yanınızda olduğumuz bilin. Bu zulmü size yaşatanların Allah belasını versin. Bu ekmek davası, siyasi dava değil” ifadelerini kullandı.