CHP'li Ağbaba gündeme getirdi: MHP'li belediye olmayan mehter takımını gönderdi
Türkiye gündemine bomba gibi düşen 'Gri pasaport'la yurt dışına kaçış skandalının ortaya çıkmasının ardından, MHP'li Adana Karataş Belediyesi'nin olmayan mehter takımıyla yurt dışına çıkardığı 30 kişiden 20'sinin Türkiye'ye dönmediği belirtildi. İddiayı gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Avrupa'ya vizesiz seyahati" kendilerine uygulamışlar" dedi.
İçişleri Bakanlığı'nın gri pasaportla yurt dışına kaçış skandalının ortaya çıkmasının ardından 29 Nisan'da soruşturma kararı almıştı. Soruşturma kararının sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da, MHP'li belediye başkanlarına yazı göndererek, uyarmıştı.
Bu uyarının ardından CHP'li Veli Ağbaba önemli bir iddia gündeme getirdi. Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP'li Adana Karataş Belediyesi 'olmayan mehteran takımıyla' insan kaçırmış. Gri pasaportla yurt dışına gönderilen 30 kişiden 20'si geri dönmemiş. Anlaşılan 'Avrupa'ya vizesiz seyahat' sözünü sadece kendilerine uygulamışlar" ifadesini kullandı.
Ağbaba, İçişleri Bakanlığı Müfettişi Nail Atay'ın belediye meclisi üyesi bir isme ifade istemiyle yazdığı resmi yazıyı da paylaştı.
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