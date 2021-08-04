CHP'li Akın: Şirketleri santralleri çalıştırmayarak zamma mı zorluyor?

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:32

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye’de elektrik üretimindeki kurulu güç kapasitesinin 98 bin megavatı bulurken; 50 bin megavatlık talebin karşılanamadığına işaret ederek, “Tüketimin iki katı kurulu güç var. Bu durumda neyin kesintisi yaşanıyor. Özelleştirilen üretim santralleri, iktidarı zam yapması için mi zorluyor? Bu durum enerji güvenliğini tartışmalı hale getirmiştir” dedi.

Türkiye’de 2 Ağustos 2021 tarihinde pek çok kentte eş zamanlı yaşanan elektrik kesintisi yurttaşları mağdur etti. Sabah saatleri itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Yalova, Aydın, Muğla, Kırklareli, Tekirdağ, Yozgat, Adana, Balıkesir, Konya’da arızadan kaynaklanmayan sistemli kesintiler yaşandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada kesintilerle ilgili şu saptamalarda bulundu:

KURULU GÜÇ 98 BİN MEGAVAT: Türkiye’de elektrik üretimi kurulu gücü 98 bin megavat büyüklüğündedir. Kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde üretim kapasitesinin düştüğü bilinmektedir. Hidroelektrik santrallerinin tamamı çıkarıldığında bile kurulu güç kapasitesi 66 bin megavatı bulmaktadır.

50 BİN MEGAVAT KARŞILANAMADI: 2 Ağustos 2021 tarihinde sistemli üretimin tüketimi karşılayamadığı gerekçesiyle elektrik kesintisi yaşanmıştır. Bu tarihte Türkiye genelinde elektrik talebinin 50 bin megavat tutarında olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla hidroelektrik santrallerinin hiç üretim yapmadığı varsayılması durumunda bile kurulu güç talebi karşılayacak düzeydedir.

ENERJİ GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA: Kurulu güç kapasitesi ve talep edilen miktar dikkate alındığında; elektrik iletim sisteminin neden çöktüğü ve elektrikte arz-talep dengesinin neden bozulduğu konusunda akıllara pek çok soru işareti gelmektedir. AK Parti’nin enerji politikalarının iflası anlamına gelen bu durum enerji güvenliğini tehdit etmeye başlamıştır.

ÜRETİMDE SÖZ SAHİBİ ÖZEL SEKTÖR: AK Parti iktidarı döneminde elektrik üretimi büyük oranda özelleştirilmiştir. Elektrik üretiminde büyük pay özel sektöre aittir. Başka bir deyişle elektrik üretiminde söz sahibi özel sektördür. Ekonomide yaşanan kriz nedeniyle Türk lirasındaki değer kaybı, elektrik üretimi yapan özel şirketlerin döviz üzerinden maliyetlerini rekor oranda artırmıştır. Yapılan zamların özelleştirilen elektrik üretim santrallerine sahip kimi özel şirketleri memnun etmediği ifade edilmektedir.

ŞİRKETLERLE ZAM PAZARLIĞI MI VAR: Bu gelişmeler dikkate alındığında; 2 Ağustos 2021 tarihinde kurulu kapasite gücünün çok rahat bir şekilde talebi karşılaması gerekirken; bazı özel santrallerin tam kapasiteyle çalışmadığı iddia edilmektedir. Başka bir deyişle özel şirketlerin iktidara zam yapma baskısı için elektrik üretim santrallerini çalıştırmadığı ileri sürülmektedir. Bu iddia doğru ise ülkemizde enerji güvenliği tamamen özel sektörün inisiyatifine kalmış demektir.