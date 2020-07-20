CHP’li Aydoğan, ‘OHAL’i kalıcı hale getiren KHK’yı açıkladı

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:58

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, 15 Temmuz darbe girişinin ardından 21 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’le ilgili yazılı açıklama yaptı. 18 Temmuz 2018’e kadar OHAL’in uzatıldığının altını çizen Aydoğan, bu dönemde 36 KHK yayımlandığını ve bunlardan birinin OHAL’li kalıcı hale getirdiğini savundu.

Aydoğan, 7145 sayılı Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u 25 Temmuz 2018 günü TBMM’den oy çokluğuyla geçirdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Komisyon görüşmeleri sırasında bu değişikliğe şiddetle karşı çıktık. Beraberinde yaşanacak sorunların altını çize çize anlattık fakat iktidar kendi varlığını sürdürmek için ülkenin geleceği pahasına bu yasayı çıkarttı. Bugün yaşanan ekonomik sorunlardan tutun da toplumun huzuruna kadar her meseleyi doğrudan olumsuz etkileyen bir sürecin başlangıcına imza attılar. Bugün geldiğimiz noktada FETÖ ile mücadele konusunda ne kadar ilerleme kaydedilmiş? Devletin içine işlemiş olan bu örgüt ne kadar uzaklaştırılmış? Bunu elbette yine ülkeyi yöneten siyasi erk biliyor. Fakat bu anlamda hala tehlike olduğunu her fırsatta dile getiren de yine iktidarın kendisi. Sürekli OHAL’i bu ülke vatandaşlarına reva görenler ülkeyi ne zaman olağan hale getirecekler? Ya da getirebilecekler mi? Bu sorunun yanıtı onların bugüne kadar yürüdükleri yolda açıkça görülüyor.”

Aydoğan, OHAL KHK’ları ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gittiklerini ancak AYM’nin “Yetkim yok” yanıtı verdiğini aktararak, “AYM değerlendirme yetkisinin olmadığını beyan etti hem de 1992 yılında buna ilişkin emsal kararlar varken. OHAL boyunca, iki yılda toplam 36 KHK yayınlandı. KHK’larla on binlerce insanın işinden edildi” dedi.

