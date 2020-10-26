CHP'li Aydoğdu sert konuştu

26 Ekim 2020 Pazartesi, 10:12

CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Aykut Erdoğdu, Türkiye ekonomisinin iktidarın kötü yönetimi nedeniyle “serbest düşüşte” olduğunu bildirerek, “2013 yılında 957,5 milyar dolarla dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi olan Türkiye, bu yıl 649,4 milyar dolarla 20’nciliğe gerileyecek” dedi.

Erdoğdu, yaptığı açıklamada, hesapsız kitapsız ekonomi ve yatırım politikası, yolsuzlukların ayyuka çıkması, liyakatsiz kadrolara görev verilmesi nedeniyle Türkiye’nin ekonomik göstergelerde alt sıralara indiğini belirterek, Uuslararası Para Fonu’na (IMF) göre, 7 yılda milli gelirdeki azalmanın, bu yılla birlikte 308 milyar doları aşacağına işaret etti. Erdoğdu şöyle devam etti:

“IMF’nin Dünya Ekonomik Görünümü Veri Tabanlarına göre Türkiye, 2013-2020 döneminde Endonezya, Hollanda, İsviçre ve Suudi Arabistan’ın ardında kaldı. Endonezya bir yana 35 milyon nüfuslu Suudi Arabistan, 17 milyon nüfuslu Hollanda ve 8,5 milyon nüfusuyla İstanbul’un yarısından biraz fazla İsviçre’nin ekonomik büyüklükte Türkiye’yi geçmesi, gelecek yıl da 24 milyon nüfuslu Tayvan’ın ardından kalarak 21’inci sıraya düşülecek olması hükümetin ekonomideki başarısızlığının kanıtı.”

KİŞİ BAŞINA GELİRDE 85’İNCİ SIRAYA İNECEĞİZ

IMF’nin Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) bu yıl 649,4 milyar, 2021 için ise 652,4 milyar dolarda kalacağını tahmin ettiğine işaret eden Erdoğdu şunları söyledi:

“Orta Vadeli Programda (OVP), 2020 için 702, 2021 için 735 milyar dolar tahmininde bulunulmuştu. Kişi başına gelirde 2008’de 61’nci, 2013’te 64’ncü olan Türkiye 2020’de 78’inci, 2021’de 85’inci sıraya gerileyecek. Kişi başına gelirde ülkeyi, 13 yılda 24, 8 yılda 21 sıra düşürmek ancak AKP yönetiminde mümkün olabilirdi. 2013’te 12 bin 489 dolar olan kişi başına milli geliri, 7 yıl sonra 7 bin 715 dolara indiren, 2021’de ise 7 bin 659 dolara düşürecek bir AKP yönetimiyle karşı karşıyayız.”

İktidarın ekonomi yönetimiyle ilgili ne bilgisi ne de tecrübesi olmadığını ifade eden Erdoğdu, “Tamamen liyakatsız, bilgisiz, tecrübesiz kadrolarla ve tek adam yönetimiyle ekonomiyi yönetmeye kalkarsanız sonucun bundan farklı olmasını bekleyemezsiniz. Ekonomi kılı kırk yaran bir yönetim ister. ‘Eski Türkiye’de’ bu vardı. ‘Faizleri düşürürsek enflasyon düşer’ gibi ucube, yanlış politikalarla ekonomi düzeltilemez” diye konuştu.

İKTİDAR SUÇU DIŞ GÜÇLERE ATARAK SIYRILAMAZ

“Olan millete oldu. Milyonlarca insanımız ekonomik sıkıntıya girdi, büyük bedeller ödedi ve ödemeye devam ediyor” diyen Erdoğdu şu görüşleri dile getirdi:

“Gerçek verilerle 12 milyondan fazla işsizimiz, milyonlarca iş arayan üniversite mezunu iyi yetişmiş gencimiz var. Ülkenin kaynakları heba edildi ve yabancılara peşkeş çekildi. Halkımız ve şirketlerimiz borç batağında yüzüyor. İktidar beceriksizliği nedeniyle yarattığı ortamda, suçu dış güçlere atarak sıyrılamaz. 2013-2020 döneminde Çin milli gelirini 5,6 trilyon, ABD 4 trilyon dolar, Hindistan 736, Güney Kore 216 arttırdı. Ambargo altındaki İran bile 214, dünyanın en yoksul ülkelerinden Bangladeş 167, Vietnam 128, Tayvan 123 milyar dolar milli gelirlerini artırırken, Türkiye’nin 308 milyar dolar azaltmasına AKP başarı diyorsa söyleyecek söz kalmaz.”

Bu ülkenin ekonomiyi bilen, işini hakkıyla yapan, yolsuzluk yapmayan, vatansever kadrolara ihtiyacı olduğunun görüldüğünü, halkın bu kötü yönetimi daha fazla çekmek zorunda olmadığını vurgulayan Erdoğdu, ülkeyi bu sıkıntılı ortamdan çıkaracak kadroların CHP’de yer aldığını, hazırladıkları program ve projelerle ekonomiyi ancak ve ancak CHP kadrolarının kurtaracağını bildirdi.