CHP’li Başarır: "Vatandaş çürük meyve ve sebzeleri almak mecburiyetinde bırakılıyor"

03 Şubat 2021 Çarşamba, 12:21

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Yalova’ya yapmış olduğu ziyaret esnasında CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel ve seçilmiş Yalova Belediye Başkanı Vefa Selman’la birlikte esnaflarla görüşerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Ülke genelindeki tüm marketlerdeki fiyatların pahalılık nedeniyle artık vatandaşlar üzerinde şok etkisi yarattığını belirten CHP’li Başarır, “Esnafların siftah yapmadan kepenk kapattığı dönemlerden geçiyoruz. Sabah çorbasını yapan lokanta sahibi akşama kadar bir tas çorba satamıyor, kredi borcunu ödeyemiyor. Vatandaşlar, manavlardan sağlam meyve sebze yerine ne yazık ki daha ucuz satılan ezik domatesleri, çürük meyve ve sebzeleri almak mecburiyetinde bırakılıyor. Marketlerdeki raflarda yağ başta olmak üzere birçok ürün hemen hemen yüzde yüz zamlanırken, emekliye, memura işçiye sadaka gibi zam yapılıyor. İktidarın izlediği kayırmacı politikalar nedeniyle üretici mutlu değil, esnaf mutlu değil, sokaktaki vatandaş ise tebessüm dahi edemez hale geldi” dedi.

"GELİR DAĞILIMI 5’Lİ YANDAŞ ŞİRKETTEN YANA"

Ülkedeki gelir dağılımının adaletsizliğine değinen CHP’li Başarır, “Gelir dağılımdaki terazi halktan yana değil, 5’li yandaş şirketten yana ağır basıyor. Güzel ülkemizin gelir kaynakları halka değil, AKP İktidarına yakın olan iş adamlarına dağılıyor. Zengin etmek için her türlü imkanları yandaşlarının önüne seren İktidar, halkın geçinmek için artık kıyafetinden değil yiyeceğinden kıstığının farkında bile değil. İşte halkımızın gerçek gündemi bu. Dayatmalarla bu ülkeyi yönetirseniz; öğrencisinden emeklisine, esnafından çiftçisine, memurundan işçisine kadar kimseyi mutlu edemezsiniz” sözlerini dile getirdi.