CHP’li Beko, orman işçilerinin kadro ve istihdam sorununu Meclis’e taşıdı

21 Eylül 2020 Pazartesi, 14:19

Orman işçilerinin sorunlarını Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Tarım ve Orman Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde önemli konulara değindi, işçi haklarını sordu; İzmir Buca-Tınaztepe mevkiinde verimli ormanın bir kısmı feda edilerek 2012’de yapılan 80 yatak kapasiteli, son derece modern cihazlarla donatılan yangın personeli eğitim merkezinin ihtiyaca gerek yok gerekçesi ile 2019 yılında Dokuz Eylül Rektörlüğüne neden tahsis edildiğine yanıt istedi.

NE ZAMAN KADROYA ALINACAK?

Orman işçilerinin çalışma koşullarının düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Beko, “En önemli varlıklarımız, ormanlarımız onlara emanet ve biz onların mutlu çalışanlar olmasını sağlamak zorundayız” dedi. Beko şunları söyledi:

“Bulunduğu coğrafi konum ve iklim koşulları gereği orman yangınları ile mücadele ülkemiz için son derece önemlidir. Çünkü ülkemiz küresel iklim krizinden en çok etkilenecek bölgededir. Bu nedenle orman yangınları ile mücadele eden işçilerin 12 ay boyunca kadrolu olarak çalışmaları zorunluluktur. Yaz aylarında yangın diğer mevsimlerde damga, numarataj, ağaçlandırma, tohumlama gibi diğer ormancılık faaliyetlerini sürdüren orman işçilerinin 8 bin 600’ü her yıl 8 ay 29 gün çalışan sezonluk işçilerdir. Kadro bekleyen ve halen çalışan yaklaşık 8 bin 600 kadrosuz işçinin kadroya alınması planlanmakta mıdır? Ormanlarda 12 ay boyunca çalışacak kadrolu işçilerin gerekliliği çok açıktır. Bu nedenle de istihdamın arttırılması çok önemlidir. Kadrolu yeni işçi alımı düşünülmekte midir? Yeni işçi alımlarında orman köylülerine öncelik veriliyor mu? Orman işçilerinin haklarının iyileşmesine yönelik çalışma var mı? gibi sorularımıza cevap bekliyoruz.”