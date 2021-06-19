CHP'li Belediye Başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'li Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, "kesin ihraç" istemiyle parti disiplin kuruluna sevk edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kararın gerekçesiyle ilgili açıklama yaptı.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı açıklamada, "Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner hakkında, partimizin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmayan iddialar Genel Merkezimize ulaşmıştır. İddialar, Genel Merkezimiz tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili belediye başkanının, parti disiplini ve yerel yönetim ilkelerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışlarının olduğu tespit edilmiştir.
Bu kapsamda, Merkez Yönetim Kurulu’nun 17 Haziran 2021 Perşembe tarihli kararıyla, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner’in “kesin ihraç” istemiyle, “tedbirli” olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
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