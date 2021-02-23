CHP'li belediye başkanından çağrı: 'Kapalı işyerlerinden Çevre Temizlik Vergisi alınmasın'
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çağrıda bulunarak "Kapatılan ve gelir elde edemeyen işletmelerden mayıs ayında Çevre Temizlik Vergisi alınmasın" dedi.
Covid-19 ile mücadele kapsamında kapatılan işyerlerinin çok zor durumda olduğunu belirten Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği Encümen Üyesi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Kapatılan ve gelir elde edemeyen işletmelerden mayıs ayında Çevre Temizlik Vergisi" alınmasın çağrısında bulundu.
'ACİL BİR DÜZENLEME YAPILMALI'
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kapatılan işyerlerinin ekonomik anlamda çok zor bir dönem geçirdiklerini kaydeden Akgün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:
"İçinde bulunduğumuz pandemi süreci esnafımızı iflas noktasına getirdi. Kapalı olan ve gelir elde edemeyen esnafımıza destek olmak zorundayız. Bu kapsamda kapatılan yeme içme yerlerinden belediyelerin Mayıs ayında tahsil edeceği 2021 yılı Çevre Temizlik Vergisi ilk taksiti alınmasın. Faaliyette olmayan, gelir elde edemeyen işyerinin vergisi olamaz. Her ne kadar belediyeler de mali yönden iflas etme noktasına gelmiş olsalar da, çok daha zor durumda olan küçük esnafımıza destek ve moral olması açısından Çevre Temizlik Vergisi birinci taksitinin alınmalı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acil bir düzenleme yapılmalıdır."
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