CHP'li Bülbül: TSK'nin paralarını peşkeş çektiler
Meclis Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında konuşan CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, AKP döneminde OYAK'ın içinin boşaltıldığını belirterek, “TSK personelinin kesilen paralarını peşkeş çektiler” dedi.
Bülbül, OYAK'ın yönetiminde yapılan değişikliklere ve OYAK tarafından Demirören'den satın alınan şirketlere dikkat çekerek, “2016 yılına kadar 8 sektörde ve 39 şirkette çalışma içerisinde olan, parasını değerlendiren OYAK, Coşkun Ulusoy ve ekibinin FETÖ alt suçlamalarıyla görevden istifaları sağlandıktan sonra AKP'li yönetici, liyakatsiz kişilere, Genel Müdür Süleyman Savaş Erdem'e bırakıldı. İlk yaptıkları Ziraat Bankasından 750 milyon dolar kredi alıp ödemeyen Demirören'in M Oil ve Total şirketlerini 450 milyon dolara satın almaktı. Ama bu şirketler bu kadar etmiyordu. Yani, tam anlamıyla peşkeş çekildi. Bunun dışında batan Sagra'yı, Tukaş'ı, Tamek'i şehitlerin paraları ile satın aldılar. Terörle mücadele eden, iki bin beş yüz yıllık Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışanlarından kesilen paraları peşkeş çektiler. Tüm bunların hesabını Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında soracağız.” dedi.
ERDOĞAN'A SESLENDİ
Bülbül Meclis kürsüsünden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendi. Disiplin soruşturmalarını hatırlatan Bülbül, “Disiplin soruşturması ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı size buradan sesleniyorum 5 Nisanda, "TSK'nin disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık, bakmayız. " dediniz. Ne oldu disiplin soruşturması? Sayın Millî Savunma Bakanı, hani bayramda sonuçlanacaktı? Hangi bayram bu? Gelecek sene kurban bayramında mı sonuçlandıracaksınız? Yazıklar olsun, böyle şey olmaz. Siz hangi disiplinden bahsediyorsunuz? Cübbeli Amiral Mehmet Sarı denen kişi askerî elbisenin üzerine cübbesini, takkesini giyip de tarikatta bulunduğundan dolayı hangi soruşturmayı sonuçlandırdınız? ” dedi.
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