CHP’li Bülbül’den Bakan Dönmez’e sert tepki: Hodri meydan!

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:06

Bülbül, JES’lerin verdiği zararın bilimsel raporlara yansıdığını belirterek, “JES akışkanlarının bilinçsizce deşarj edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Kümülatif Etki Değerlendirmesi Raporunda bile var. Büyük Menderes ve Gediz'de Bakanlık tarafından açıklanan verilerle halk sağlığını tehdit eden bir kirlilik yükünün mevcut olduğu tespit edildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığına göre yeraltı sularında arsenik ve bor oranlarının yüksekliği nedeniyle yeni JES ruhsat izinleri verilmemeli. Diğer yandan, sayın Bakan vermiş olduğum 7/2968 esas sayılı soru önergesinin yanıtında hidrojen sülfürün JES'lerin karakteristik özelliği olduğunu söylemişti. DSÖ'ye göre hidrojen sülfür maruziyeti burun felcinden ölüme kadar ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor. Anlaşılan Sayın Bakan, bakanlık raporlarından da soru önergeme verdiği cevabından da habersiz.”

"ÜRETİM REKOLTESİ KRİTER DEĞİL"

Tarımsal üretimde rekoltenin tek etken olmadığını ifade eden Bülbül, “İncirin %80'i Ege'de üretilir ve incir, bor toksisitesine en duyarlı meyveler arasındadır. Yüksek bor maruziyetinin incire zarar verdiği hakkında onlarca araştırma var. Yapılan araştırmalarda jeotermal santralden uzaklaştıkça incir bahçelerindeki yapraklarda yer alan bor konsantrasyonunun ağır metal içeriklerinin azaldığı; yakınlaştıkça ağır metal oranlarının yükseldiği saptanmıştır. Tarımsal ürünlere etkileri değerlendirirken Sayın Bakanın bahsettiği gibi sadece üretim rekoltesi kriter değildir. Ürünlerin kalitesinin düştüğü ortada.” dedi.

"EKOLOJİK YIKIMI İNKAR EDEMEZSİNİZ"

Bülbül, JES'lerin temiz enerji olduğu yönündeki söylemin yanlışlığına dikkat çekerek, “Yarattığınız temiz enerji söyleminden vazgeçin. Çünkü siz JES'leri, aşırı ruhsatlandırma, reenjeksiyon yapılmaması gibi yapım ve işletme aşamalarındaki yanlış uygulamalarla “kirli” hale getirdiniz. Temiz enerji olarak lanse ettiğiniz JES’ler yurttaşın incir ağacını kuruttu, sağlığını elinden aldı. Yaşattığınız ekolojik yıkımı inkar etmek yerine tamir etmek için çaba gösterin.” dedi.

"HODRİ MEYDAN!"

Bülbül, konuyla ilgili Meclis’e verilen araştırma önergelerinin iktidar tarafından reddedildiğini hatırlatarak, “TBMM’de JES'lerin toprağa, suya, ekolojik dengeye, insan ve hayvan sağlığına zarar verip vermediğine ilişkin CHP olarak verdiğimiz araştırma önergelerine neden ret oyu veriyorsunuz? Aydın’a gelip Yılmazköy’de JES ziyareti yaptıktan sonra vatandaştan neden kaçıyorsunuz? JES faaliyetleri usulüne uygun işletiliyorsa neden verileri açıklamıyorsunuz? JES şirketlerinin savunucusu olacağınıza Aydın’da, Kızılcaköy, Pamukören ve Germencik’te dolaşın da halkın derdini dinleyin. Patlayan JES borularını, yaşam alanlarını tehdit eden ve denetlenemeyen JES’leri halka sorun. Hodri meydan.” dedi.