CHP’li Bulut: Bunun sorumlusu Sağlık Bakanı’dır

02 Ekim 2020 Cuma, 11:05

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, pandemi ile mücadelenin şeffaf yürütülmediğini, Sağlık Bakanlığı’nın pozitif hasta sayısını saklamak için bir günde vaka/hasta değişikliğine gittiğini belirterek, “Ölüm oranlarının sayısı vatandaşın doğru ve şeffaf bilgilendirilmemesiyle artacak, bunun da sorumluğu Sağlık Bakanı’ndadır. Bu, bir başarı hikayesi yaratacağız; bu başarısızlığımızı vatandaştan saklayalım, yalanlara başvuralımdır” dedi.

İktidarın ekonomik olarak vatandaşlarını koruyamadığını, pandemiyle mücadelede de bilgileri, tabloları eksik olarak insanlara aktardığını ifade eden Bulut, “Türkiye’de vaka ve hasta tartışmaları yaşanıyor. Sağlık Bakanı, ‘Artık biz vaka değil, hasta sayısını aktarıyoruz’ diye söyledi” Bulut, “29 Temmuz gününde verdiği tabloda ortada. 28 Temmuz’da aynı rakamlar, birbirine yakın rakamlarda vaka olarak geçen satır; 29 Temmuz’da hasta olarak belirtilmiş. Sağlık Bakanlığı pozitif hasta sayısını saklamak için bir günde vaka/hasta değişikliğine gitti” dedi.

“SORUMLUSU SAĞLIK BAKANIDIR”

“Bu, bir başarı hikayesi yaratacağız; bu başarısızlığımızı vatandaştan saklayalım, yalanlara başvuralımdır” ifadelerini kullanan Bulut, küresel tehditte böylesi bir yöntemin insanlık ve Türkiye’de yaşayan insanlar adına büyük bir tehlike olduğunu söyledi. Ölüm oranlarının sayısının vatandaşın doğru ve şeffaf bilgilendirilmemesiyle artacağını belirten Bulut, “Bu sorumluğunun Sağlık Bakanı’nın kendisidir” dedi.