CHP'li Bulut: Muhtarların masası vatandaşa gelen icra evraklarıyla doldu taştı
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Seyhan’da muhtarları ziyaret ederek, “Yoksulluğu inkar eden, halkın sorunlarını görmezden gelen iktidar mensupları sadece mahalle muhtarlarımızı ziyaret etse, vatandaşın nasıl büyük bir borç yükü altında olduğunu görür. Muhtarların masası vatandaşa gelen icra evraklarıyla doldu taştı” dedi.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Seyhan Onur Mahallesi Muhtarı Fatih Rüştü Tekin’i, Ova Mahallesi Muhtarı Alaattin Barış’ı, Demetevler Mahalle Muhtarı Mahmut Köksal’ı ziyaret etti.
Muhtarların hizmetin ilk durağı olduğunu belirten Bulut, muhtarların özlük hakları konusunda sıkıntı yaşadığını ve SGK primlerini kendileri ödediğini söyledi.
Bulut, “Yoksulluğu inkar eden, halkın sorunlarını görmezden gelen iktidar mensupları sadece mahalle muhtarlarımızı ziyaret etse, vatandaşın nasıl büyük bir borç yükü altında olduğunu, evine ekmek götüremediğini, telefon, elektrik, doğalgaz faturalarını dahi ödeyemediğini görür. Her gün muhtarlıklara onlarca icra evrakı geliyor. Muhtarların masası vatandaşa gelen icra evraklarıyla doldu taştı. Muhtarlarımız icra tebligatlarını dağıtmaktan yoruldu” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'tan 13 yurttaşın şehit edilmesine kınama
- DEVA'lı isimden Babacan'a: Bu sözleri kabul edilemez!
- Kadir Topbaş’ın suskun cenazesi
- Ankara’da 3 genç polisler tarafından kaçırıldı
- Yavaş'ı eleştiren AKP'li Tayyar'a sert yanıt
- Bakan Koca açıkladı
- Meteoroloji'den İstanbul açıklaması
- 'Altun makas' döndü en son cumhurbaşkanını sansürledi
- ‘Mevziden çıkmayın’ denilen tutanağı paylaştı
- Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller
Video Haberler
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
- Pantolonu inik halde girdi, hakaretler savurdu
- İnek hastaneye daldı: 4 yaralı
- Başkan makam aracını satışa çıkardı
- TOGG’dan yeni paylaşım
- Ay'a çıkma tartışması sosyal medyada gündem oldu
- Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
- Boşanmak isteyen kadına ölüm tehdidi
- 4 ilde yaşlılara 'yardım' tuzağı
- Prof. Dr. Özlü vakalardaki artışın nedenini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'tan 13 yurttaşın şehit edilmesine kınama
- DEVA'lı isimden Babacan'a: Bu sözleri kabul edilemez!
- Kadir Topbaş’ın suskun cenazesi
- Ankara’da 3 genç polisler tarafından kaçırıldı
- Yavaş'ı eleştiren AKP'li Tayyar'a sert yanıt
- Bakan Koca açıkladı
- Meteoroloji'den İstanbul açıklaması
- 'Altun makas' döndü en son cumhurbaşkanını sansürledi
- ‘Mevziden çıkmayın’ denilen tutanağı paylaştı
- Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller