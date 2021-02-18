CHP'li Bulut: Muhtarların masası vatandaşa gelen icra evraklarıyla doldu taştı

18 Şubat 2021 Perşembe, 12:41

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Seyhan Onur Mahallesi Muhtarı Fatih Rüştü Tekin’i, Ova Mahallesi Muhtarı Alaattin Barış’ı, Demetevler Mahalle Muhtarı Mahmut Köksal’ı ziyaret etti.

Muhtarların hizmetin ilk durağı olduğunu belirten Bulut, muhtarların özlük hakları konusunda sıkıntı yaşadığını ve SGK primlerini kendileri ödediğini söyledi.

Bulut, “Yoksulluğu inkar eden, halkın sorunlarını görmezden gelen iktidar mensupları sadece mahalle muhtarlarımızı ziyaret etse, vatandaşın nasıl büyük bir borç yükü altında olduğunu, evine ekmek götüremediğini, telefon, elektrik, doğalgaz faturalarını dahi ödeyemediğini görür. Her gün muhtarlıklara onlarca icra evrakı geliyor. Muhtarların masası vatandaşa gelen icra evraklarıyla doldu taştı. Muhtarlarımız icra tebligatlarını dağıtmaktan yoruldu” dedi.