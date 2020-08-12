CHP'li Çelebi'den Oruç Reis açıklaması: Göreve hazırım
Eski savaş pilotu ve ergenekon mağduru CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, günlerdir Akdeniz’de Yunanistan’la yaşanan gerilimin ardından kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilimin ardından kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bir askeri pilot olarak göreve hazır olduğunu söyledi.
"YUNANİSTAN BUNU BÖYLE BİLSİN"
Mavi Vatan'da Yunanistan'a karşı hiçbir taviz verilemeyeceğini belirten Çelebi paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Mavi Vatan Misak-ı Millinin denizlerdeki karşılığıdır. Siyasi desteğim tamdır, hiçbir taviz verilemez. Bir askeri pilot olarak da devletimiz, milletimiz nerede, ne zaman ihtiyaç duyarsa ona da hazırım. Yunanistan bunu böyle bilsin!”
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