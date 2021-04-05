CHP’li Ceylan Akar’a sordu: Cüppeli Sarı gibi kaç asker var?
CHP'li Özgür Ceylan, Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın, üniforma üzerine “cüppe ve sarık” giyerek makam aracıyla tarikat evine gitmesini TBMM gündemine taşıdı.
TBMM’ye verdiği önergeyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki cemaatler hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi isteyen Ceylan, şunları sordu:
“Makam aracı ile üniforma üzerine cüppe ve sarık giyen Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin bir istihbarat değerlendirme notu geldi mi? Geldiyse dikkate aldınız mı? Aldıysanız nasıl terfi ettirildi? Cüppeli amiral ‘Nurcuların Kurtoğlu takımından mı? ‘Kurtoğlu takımı’ da dahil diğer takımlara mensup kaç subay, astsubay ve general var? Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı oldukları halde iç güvenlik tehdit değerlendirilmesi dışında tutulan yapılar var mı?”
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