CHP’li Coşkunoğlu’ndan Erdoğan-Hariri görüşmesine tepki
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da Saad Hariri’yle yaptığı görüşme, Türk Telekom’un satış sürecini ve Türk Telekom’u alan Hariri ailesinin sahibi olduğu şirketin milyarlarca dolar batık kredi Türkiye’yi terk etmesini yeniden gündeme getirdi. Türk Telekom’un satış sürecini yakından takip eden eski CHP milletvekili Osman Coşkunoğlu, Erdoğan-Hariri görüşmesiyle ilgili “Cumhurbaşkanı, Telekom’u alıp borcunu ödemeden bırakıp giden Hariri’den hak sormak yerine onunla görüşmeyi tercih etti” değerlendirmesini yaptı.
Erdoğan-Hariri görüşmesiyle yeniden gündeme gelen Türk Telekom’un satışı sürecinde “vurgun” olarak nitelendirilen gelişmeler yaşanmıştı. Suudi bağlantılı Lübnanlı Hariri ailesine ait Oger Telekom, 2005’te Türk Telekom’u satın almış, devlete olan borcunu aldığı kredilerle kapatan şirket, 10 yıl üst üste kâr etmesine karşın Türk bankalarından aldığı kredileri ödememiş, 2018 yılında 13 yılın ardından milyarlarca dolar batık kredi bırakarak Türkiye’yi terk etmişti.
Türk Telekom’daki Oger Telekom’a ait hisseler, batık kredilerin sahibi üç Türk bankasının kurduğu şirkete devredilmişti. O dönem Oger şirketinin başında Saad Hariri bulunurken Türk Telekom’un satışının ardından yönetim kurulu başkanlığını Saad Hariri’nin amcası Muhammed Hariri yürütmüştü.
‘İŞLERİNE GELEN ALICIYDI’
Türk Telekom’un satış sürecini yakından takip eden eski CHP milletvekili Osman Coşkunoğlu, konuyla ilgili Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “AKP, 2002’de iktidara geldiğinde Türk Hava Yolları’nı (THY) ve Türk Telekom’u özelleştireceğini söylemişti. Türk Telekom’u sattılar ama THY’yi özelleştirmediler. Ben bu soruyu o dönem Meclis’te defalarca sordum, tutanaklarda var. O dönem ‘Neden Türk Telekom’u satabildiniz de THY’yi özelleştiremediniz? Çünkü işinize gelen bir alıcı bulamadınız’ dedim, buna çıkıp da cevap veremediler. THY satılmadı, fakat sivil havacılık gelişti, THY de büyüdü. Ama Türk Telekom’da böyle bir şey olmadı. ‘THY’yi işinize gelen bir alıcı bulamadığınız için satmadınız’ demiştim. Bu da şu demektir; Hariri işlerine gelen bir alıcıydı” dedi.
‘HUKUKİ SÜREÇ İŞLETİLMEDİ’
Hariri ailesine ait Oger Telekom şirketinin Türk Telekom’un satış sürecinde aldığı kredileri ödememesi hakkında hukuki süreç işletilmediğine dikkat çeken Coşkunoğlu, “Hariri, Telekom’u aldı, sonra kredileri ödeyemiyorum deyip bırakıp gitti. Bu aslında hukuki bir müeyyidesi olması gerekirdi, hukuki sürecin işletilmesini gerektirirdi, bu yapılmadı” diye konuştu.
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