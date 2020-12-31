CHP'li Emir: "VIP listeler hazırlandı, torpilli kişilerde aşılama başladı"

31 Aralık 2020 Perşembe, 14:24

Salgının başından beri test kitleri, maske ve aşı gibi unsurlara yönelik iktidarıın politikalarını eleştiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bu kez çok önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

VIP LİSTELER

9 Aralık'ta Covid-19 aşısının Türkiye'ye geldiğini ve AKP'li siyasiler ile yakınlarına yapılmaya başlandığını ileri süren Emir, aşı yaptırmak için torpilin devreye girebileceği uyarısında bulundu.

Sözcü'den Zeynep Kaplan'a değerlendirmelerde bulunan Emir, "Daha önce bu ilacın bir şekilde getirildiğini ve bazı torpilli VIP kişilere yapılmaya başlandığını öğrendik. Birçok kişi bize başvurdu bilgimiz dahilinde… Biz bunu söylediğimizde bakanlık bunun olmadığını söylerken yani kendileri ‘onaylamadık' dediler. Oysa onaylamadıkları doğru ama Sayın Bakan reddetmedi hatta eczaneden almak serbest belki eczaneden alınmıştır gibi bir şey söyledi” dedi.

"GELEN AŞI İHTİYACIMIZIN YÜZDE 2'Sİ"

Türkiye’nin en az 150 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Emir şu an ihtiyacımızın yüzde 2’si kadarının geldiğinin altını çizerek, “Dolayısıyla kıtlığı olan bir şey için ulaşmakta yarış olur. Başka öncelikler devreye girebilir torpilli olmak, başka şeyler gibi. Sayın Bakan bugünkü (dün) açıklamasında 3 milyon doz aşının gelmiş olmasını bir başarı hatta neredeyse bizim de bir kıskançlığımız gibi ortaya koyuyor. Kendisi uluslararası standartlara sahip 100 milyon, 150 milyon doz aşı getirdiği zaman gerçekten teşekkür edeceğiz ve tebrik edeceğiz. Ama 3 milyon aşının Türkiye'yi kesmesi mümkün değil elbette” değerlendirmesinde bulundu.