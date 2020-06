CHP’li Erbay: Yeni rant kapısı ‘ağaçlandırma’ oldu

17 Haziran 2020 Çarşamba, 16:18

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı genelge ile yağmanın önü açılmak istenmektedir diyen Erbay; Türkiye’nin her gün farklı bir bölgesinde büyük bir doğa tahribatı ile karşı karşıya olduğunu, doğal güzelliklerin, kıyıların ve ormanların yok edildiğini belirterek şunları söyledi;

DOĞAMIZ YAĞMALANIYOR

Son dönemlerde ülkemizde yaşanan doğa ve çevre tahribatları artmaktadır. Şimdi de dünyanın en güzel kıyıları, ağaçlandırma adı altında yağmaya ve talana açılıyor. Çıkarılan yönetmelikle özel ağaçlandırma yetkisi özel şirketlere devredilmektedir. Daha önce yaşananlardan biliyoruz ki cennet köşesi kıyılarımız yine ranta kurban edilecek ve ağaçlandırılacağı söylenen alanlar betona boğulacak. Ağaçlara bakış açınızı Okluk Koyu’nda ve Güvercinlik Koyu’nda gördük. Yanan ormanlık alan, bakanın ağaçlandırılacağını söylemesine rağmen otel inşaatına teslim edildi. Şimdi de kıyılarımız ağaçlandırma adı altında yapılaşmaya açılacaktır. "

"AĞAÇLANDIRMA ADI ALTINDA DOĞA KATLEDİLECEK"

Yıllardır Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu işlem şimdi bir anda başvuru işlemleri için kurulan “özel bürolara” devredildi. Anayasamızın 169. maddesi “Devlet ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.” demektedir. Ormanlarımız devletin koruması altında olan milli varlıklarımızdır. Diğer yandan yine Anayasamızın 43. maddesi “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.” demektedir. Ancak AKP yandaşlarına rant sağlamak için Anayasayı bile yok saymakta ormanları ve kıyılarımızı ranta kurban etmektedir. YRTKİ NEDEN DEVREDİLİYOR? Orman Müdürlüğü’nün yetkisinin devredilmesi akıllara çeşitli sorular getirmektedir. Bu devrin nedeni Bakanlığa bağlı kuruluşun bu görevi yerine getirmede yetersiz olması mıdır yoksa bu alanları ranta daha rahat açmak için belirlenen bir yol mudur? Buralara çeşitli meyve ağaçları dikileceği söyleniyor. Ancak yine belli ölçülerde yapılaşmaya da izin verilecek. Bu yapılaşma ne kadar olacak, kim nasıl denetleyecek, bu alanların vasfı bozulursa imar izni verilecek mi? acilen cevap bekleyen birçok soru orta yerde durmaktadır. Diğer yandan ormanlık alanlar 49 yıllığına kiralanacak ve 3 kez uzatılabilecek. Yani bir kişi 196 yıllığına bu alanlara sahip olacak. Bu süre zarfında bu alanlarda nasıl bir denetleme olacağı belli değil.

"KIYI ŞERİDİMİZ YAĞMALANACAK"

Yayınlanan yönetmelikle sözde ağaçlandırma yapılacak ancak ağaçlandırma işi neden özel şirketlere devredilir anlamak mümkün değil. Aslında başvuru yapılan yerlere bakınca bunun nedenini anlıyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre özellikle korona virüs salgını döneminde yapılan başvuru sayısı 30 bine yaklaşmış durumda. Ayrıca başvuruların büyük çoğunluğu Muğla, Antalya ve İzmir gibi sahil şeridinde olan illerimiz. Bu durum bile akıllara soru işareti getirmektedir.

Ağaçlandırma yapacaklarmış. Bırakın siz ağaçlandırma yapmayın. Sizin yüzünüzden yaşadığımız doğa tahribatı giderek korkunç bir boyuta gelmiştir. Bizlere düşen görev her ağacı, her ormanı, her suyu her dağı her canlıyı sonuna kadar savunmaktır. Çünkü bunları savunmak yarınlarımızı, geleceğimizi savunmaktır. Bizler çocuklarımızın doğayla iç içe yaşamasını savunuyoruz, doğadaki her canlının yaşam hakkını savunuyoruz. Kıyılarımızı savunuyoruz. Doğamızı korumak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği ile özel ağaçlandırma izin yetkisinin kamu kurumundan alınarak özel şirketlere devredilmesiyle ilgili TBMM’ye bir soru önergesi veren Erbay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti;

• Orman Genel Müdürlüğü hangi gerekçelerle Özel Ağaçlandırma yetkisini özel şirketlere devretmektedir?

• Hangi ihtiyaçtan kaynaklı olarak böyle bir yetki devri yapılmıştır?

• Bakanlığınıza bağlı kuruluşlar bu görevi yerine getirmede yetersiz mi kalmaktadır?

• Bugüne kadar kaç tane izin başvurusu yapılmıştır, başvuruların özellikle Muğla, Antalya ve İzmir gibi turizm cenneti kıyı şeridinde yoğunlaştığı doğru mudur?

• Bugüne kadar kaç şirkete, ne kadarlık bir alanda Özel Ağaçlandırma izni verilmiştir, izin verilen bölgeler nerelerdir?

• İzin verilen bölgeler neye göre belirlenmiştir. Kriterleri nelerdir?

• Ne kadarlık bir alana izin verilecektir?

• Ağaçlandırma için yapılan başvuruların büyük şirketler tarafından yapıldığı doğru mudur, şimdiye kadar hangi şirketler başvuru yapmıştır, bu şirketler neye göre belirlenmektedir?

• İzin verilen alanlara hangi cinslerden, kaç adet ağaç dikilecektir?

• İzin verilen alanlara ağaçlandırma dışında herhangi bir yapı izni verilmiş midir?

• Bu alanların denetlenmesi nasıl yapılacaktır?

• Kıyı alanlarının ağaçlandırılması için fizibilite çalışması yapılmış mıdır?

• İzin verilen alanların 49 yıllığına kiralanacağı ve dört kez uzatılabileceği doğru mudur?

• İzin verilen alanlar üçüncü kişilere devredilebilecek midir?

• Bakanlık bu işlem için bir bütçe ayırmış mıdır? Ayrılmışsa ne kadar ayrılmıştır?