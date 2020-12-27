CHP'li Erdoğdu: Bugün memleketimizde yolsuzluk suç değil

27 Aralık 2020 Pazar, 12:22

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Meclis Genel Kurulu'nda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelerbugün tamamlandı. Görüşmelerde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, teklifin gündeme gelme sebebinin 'OECD'nin bastırması' olarak ifade etti.

"247 sıra sayılı yasa teklifi üzerine söz aldım ama bu yasa teklifinin düzenlediği alanla alakalı konuşmayacağım" diyen Erdoğdu şunları söyledi:

"Bu mesele memleketimizin bekası ile ilgilidir. Çocuklarımızın geleceği ile ilgilidir. Bir memleket nasıl yıkılır? Memleket; savaşta yıkılır mı? Hayır. Memleket, memleketse yıkılmaz. Bir memlekete felaket ile mi yıkılır? Hayır. Memleket memleket millet millet ise yıkılmaz. Bir memleket çürümeyle, yozlaşmayla yıkılır.

Bizim milli gelirimiz kabaca 800 milyar dolar civarında. En iyi hesaplamalara göre milli gelirimizde yüzde 5 ila yüzde 10 arasında rüşvet ve yolsuzluğa konu edilen bir tutar vardır. Kabaca hesap edecek olursak son 20 yıl içerisinde 1 trilyon dolarımız rüşvet ve yolsuzluğa gitmiştir. Rüşvet ve yolsuzluk öyle bir hastalıktır ki 1 birim rüşvet 5 birim kamu zararına yol açar.

Yani kabaca 5 trilyon dolarımız, son 20 yılda rüşvet ve yolsuzlukla buharlaştırılmıştır. 5 trilyon dolar ne demek biliyor musunuz? Bütün pandemi boyunca milletimizin hibe 1 milyar dolardı. Bunun 5 bin katı son 20 yılda rüşvet ve yolsuzlukla elimizden alınmış servettir. Bugün memleketimizde yolsuzluk suç değil.

Son 20 yıla bakın üst düzey rüşvete, yolsuzluğa bulaşmış 5 kişi var mı ceza gören? Bu memlekette yolsuzluk artık ayıp değil. Yolsuzluk yapanlar reklamlar verip bize hava basıyor. Ayıp, günah değil bu memlekette yolsuzluk. Fetva ile yolsuzluk aklandı bu memlekette"