CHP’li eski ilçe yöneticisi kazada yaşamını yitirdi
İzmir’in Menemen ilçesinde aracıyla dereye düşen CHP Menemen İlçe Başkanlığı eski yöneticisi Hakan Taşkıntuna yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre Hakan Taşkıntuna yönetimindeki 35 ARV 997 plakalı otomobil, akşam saatlerinde Maltepe Villakent Kavşağı’nda kontrolden çıkarak dereye devrildi. Sabah saatlerinde derenin içerisinde aracı gören diğer sürücüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Dere içerisindeki araç itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, yapılan incelemede araç içerisinde bulunan Hakan Taşkıntuna’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Taşkıntuna’nın yakınlarının akşam saatlerinden beri kendisinden haber alamadığı öğrenilirken, kazada yaşamını yitiren siyasetçinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından önce Menemen Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Öte yandan meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hakan Taşkıntuna’nın Menemen Belediyesi eski başkanı Serdar Aksoy ile birlikte çalıştığı, Aksoy döneminde belediye şirketlerinden META-SU’da müdür olarak görev aldığı ve Aksoy’un partiden istifasının ardından CHP İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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